2 июля президент Узбекистана подписал постановление о совершенствовании системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактики семейно-бытового насилия.

Ее приоритетными направлениями установлены:

ранняя профилактика семейных и межличностных конфликтов, депрессивных ситуаций, способных спровоцировать суицидальное поведение, а также обеспечение активного участия широкой общественности в этом процессе;

формирование эффективной системы взаимодействия государственных органов, в том числе с институтами гражданского общества, в налаживании системы социальной реабилитации и адаптации, разрешении возникающих конфликтных ситуаций, в первую очередь семейно-бытовых;

привлечение институтов гражданского общества к ранней профилактике конфликтных ситуаций, совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, прежде всего, посредством оказания адресной поддержки лицам и семьям из «группы риска»;

выявление и изучение причин возникновения конфликтных ситуаций, в том числе семейно-бытового насилия, факторов, создающих суицидальное настроение, принятие мер по их устранению;

утверждение в обществе атмосферы нетерпимого отношения к любым проявлениям насилия на семейно-бытовой почве, в первую очередь, со стороны близких родственников, в том числе путем обеспечения неотвратимости наказания, поддержки лиц, находящихся в тяжелом социальном положении;

повышение правового сознания и правовой культуры в обществе, укрепление законности в сфере семейных и межличностных отношений, усиление чувства сопричастности к процессам социальной реабилитации и адаптации.

Создается Республиканский центр реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов. Его основные задачи:

предоставление анонимной неотложной медицинской, психологической, социальной, педагогической, правовой и иной помощи лицам, находящимся в тяжелом социальном положении, в том числе столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием;

лицам, находящимся в тяжелом социальном положении, в том числе столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием; проведение первичной и последовательной профилактики с лицами, склонными к совершению или совершивших суицидальные действия;

установление эффективного взаимодействия с государственными органами, в том числе правоохранительными, а также институтами гражданского общества и гражданами для ранней профилактики конфликтных ситуаций, случаев семейно-бытового насилия и суицидального поведения;

а также институтами гражданского общества и гражданами для ранней профилактики конфликтных ситуаций, случаев семейно-бытового насилия и суицидального поведения; содействие в организации территориальных государственных и негосударственных учреждений социальной реабилитации и адаптации, укреплении их материально-технической и методической базы, создании и функционировании системы консультативной помощи лицам, нуждающимся в поддержке, в том числе через «телефоны доверия»;

периодическое изучение общественного мнения на предмет определения острых социальных проблем, разработка и реализация на их основе программ и методических рекомендаций по профилактике конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения;

разработка и реализация на их основе программ и методических рекомендаций по профилактике конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения; анализ и обобщение случаев конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения, причин и условий, им способствующих, информирование общественности о проблемах в этой сфере;

проведение стажировок, семинаров и тренингов для сотрудников органов государственной власти и управления, правоохранительных органов, негосударственных некоммерческих организаций по вопросам профилактики конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения.

Центры реабилитации в регионах будут поэтапно созданы при территориальных подразделениях Комитета женщин Узбекистана.

Министерству юстиции, Генеральной прокуратуре и Комитету женщин предписано в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров проект закона «О профилактике бытового насилия», предусматривающий вопросы:

определения понятия бытового насилия с разделением на конкретные виды их совершения;

с разделением на конкретные виды их совершения; установления задач и функциональных обязанностей уполномоченных органов;

реализации мер по ранней профилактике бытового насилия, а также разграничения ответственности за совершение подобных деяний;

внедрения института защитных предписаний, предусматривающих установление определенных запретов, в том числе на общение с пострадавшими, посещение мест их работы, учебы, проживания и другие меры по их защите;

и другие меры по их защите; введения специальных процессуальных гарантий, направленных на защиту лиц, пострадавших от бытового насилия в ходе досудебного и судебного разбирательства.

Согласно документу, Генеральной прокуратуре предстоит установить строгий надзор за обеспечением законности в семейно-бытовой сфере и неотвратимости ответственности по каждому факту семейно-бытового насилия и вмешательства в частную жизнь.

Надзорному органу совместно с Верховным судом и Министерством внутренних дел необходимо принять меры по обеспечению беспрекословного и беспрепятственного доступа лиц, пострадавших от семейно-бытового насилия, к правосудию и получению полной защиты. Сотрудники правоохранительных органов пройдут обучение эффективным действиям в конфликтных ситуациях и случаях обнаружения семейно-бытового насилия.

Документ обязывает Министерство здравоохранения обеспечить незамедлительное информирование правоохранительных органов, территориальных подразделений Комитета женщин и Центра «Оила» о каждом факте насилия в отношении членов семьи из «группы риска».

Постановлением утверждена Программа практических мер по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, профилактики семейно-бытового насилия.

Она предусматривает, в частности: