В обнародованном 28 июня Ежегодном докладе о ситуации с торговлей людьми за 2017 год Государственный департамент США повысил уровень Узбекистана с 3-й до 2-й категории, признав значительные достижения страны в сфере защиты прав трудящихся. Об этом говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В докладе отмечается, что повышение уровня страны обусловлено «ключевыми успехами, достигнутыми правительством», к которым отнесено «принятие существенных мер по прекращению использования принудительного труда взрослых во время ежегодного сбора хлопка посредством увеличения суммы вознаграждения сборщикам, а также закупочных цен на хлопок, прекращение привлечения студентов и, частично, лиц, работающих в других бюджетных организациях, а также обеспечение полного беспрепятственного доступа независимым международным наблюдателям».

В документе отдельно подчеркивается признание международными наблюдателями и представителями гражданского общества страны факта искоренения систематического детского труда. Также отмечается последовательное выполнение Узбекистаном своих международных обязательств в рамках конвенций Международной организации труда, в том числе представленных ими рекомендаций, а также страновой Программы по достойному труду.

Сообщается о внедрении механизма обратной связи, направленного на повышение осведомленности населения о гарантиях защиты трудовых прав, а также организационно-правовых мерах по предотвращению торговли людьми, созданию необходимых условий для реабилитации жертв подобных преступлений.

Положительным оценкам Госдепартамента США способствовали результаты состоявшихся в сентябре-октябре 2017 года мониторинга со стороны Международной организации труда и Всемирного банка хлопкоуборочной кампании в Узбекистане. Тогда эксперты провели интервью более чем с 3000 человек, посетили около 500 школ, медицинских учреждений и предприятий. Представители международных организаций призвали усилия правительства по недопущению привлечения студентов, работников системы здравоохранения и образования к сбору хлопка, повышения оплаты труда, вовлечению в данный процесс безработной части населения.

В ходе недавнего визита в Узбекистан американской ННО Cotton Campaign, призывающей к искоренению принудительного и детского труда в производстве хлопка в мире, представители организации отметили, что в текущем году ситуация в этой сфере в республике существенно улучшилась благодаря политической воле и приверженности руководства страны.

В ходе официального визита президента Узбекистана в США глава Белого дома Дональд Трамп приветствовал амбициозную программу реформ, нацеленную на улучшение ситуации с правами человека в стране, отметив искоренение систематического детского труда и существенный прогресс в снижении масштабов принудительного труда.

МИД Узбекистана отмечает, что «в целом доклад носит сбалансированный характер, учитывает общую положительную динамику в деле полного искоренения в Узбекистане детского труда и принятия радикальных мер по недопущению принудительного труда в стране».

Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что «последовательные преобразования в данной сфере продиктованы прежде всего реализацией Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017—2021 годах во имя интересов народа Узбекистана».