В июне в Узбекистане впервые в 2018 году зарегистрировано снижение общего уровня цен на товары и услуги на потребительском рынке. Цены на товары в среднем снизились на 0,6%, а на услуги выросли на 0,3%. Дефляция (процесс, противоположный инфляции) составила 0,4%, сообщил Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за месяц понизились на 1,8%. Отмечено снижение цен на плодоовощную продукцию, яйца, сахар, масло и жиры. Наряду с этим, наблюдался рост цен на мясные продукты, хлебопродукты, алкогольную продукцию (с 1 июня для производителей пива и водки введены сборы на развитие физкультуры и спорта) и другие пищевые продукты.

Лидерство по росту цен принадлежит крупам и бобовым (+15,3%), по снижению — картофелю и овощам (соответственно, -38,9% и -29,1%).

Повышение цен на непродовольственные товары составило 0,8%. Цены на основные виды товаров этой группы существенных изменений не претерпели, за исключением горючего для автомобилей и строительных материалов.

Основное влияние на прирост индекса потребительских цен оказало повышение цен на пропан, реализуемый населению через сеть газозаправочных станций. За месяц цены на него в среднем по республике выросли на 63,6%. При этом в отдельных регионах этот рост составил 2 и более раза (Самаркандская, Сурхандарьинская и Хорезмская области). Основное влияние на уровень цен оказали изменения биржевых котировок, а также сложившаяся конъюнктура на рынке горюче-смазочных материалов.

Из строительных материалов, которые за месяц прибавили в цене в среднем еще 1,5%, значительнее всего подорожали цемент и обои.

Тарифы на услуги для населения значительных изменений не претерпели и в июне повысились лишь на 0,3%. На фоне относительной стабильности тарифов на основные виды услуг в среднем на 1,4% подорожали услуги пассажирского транспорта и на 0,4% — услуги бытового характера.

Решением хокима Кашкадарьинской области стоимость проезда в городском автобусе в регионе повысилась с июня на 66,7%. По решению хокима Хорезмской области на 42,9% повышена плата за проезд в городском автобусе и на 11,1% — в маршрутном такси. Стоимость проезда в маршрутном такси также выросла в Ферганской области — на 9,4%.

Услуги железнодорожного транспорта подорожали в связи с увеличением стоимости проездных документов на поезда местного сообщения и незначительным ростом курса швейцарского франка по отношению к суму. Укрепление национальной валюты относительно евро привело к снижению цен на билеты Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».