В первом квартале текущего года в Узбекистан из-за рубежа от физических лиц поступили денежные переводы на 949,4 млн долларов, сообщил Центральный банк.

С учетом наличной иностранной валюты, ввезенной резидентами, 481,3 млн долларов из общей суммы, или 50%, отнесены к трансфертам.

Основная доля трансграничных денежных переводов пришлась на Россию (77,2%), Турцию (5,1%), Казахстан (4,2%), США (3,8%) и Республику Корея (2,3%).





Структура полученных физическими лицами трансграничных денежных переводов в первом квартале 2018 года.

Центробанк оценил сумму доходов резидентов страны за рубежом в 1,5 млрд долларов. Сумма инвестиционных доходов резидентов (например, дивиденды по инвестициям) составила 41,1 млн долларов, инвестиционные доходы нерезидентов — 393,8 млн, из которых 197,1 млн — реинвестированные доходы и 136,1 млн — начисленные проценты по внешним займам. Отрицательное сальдо по этой статье равно 352,7 млн долларов.