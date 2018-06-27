В первом квартале текущего года в Узбекистан из-за рубежа от физических лиц поступили денежные переводы на 949,4 млн долларов, сообщил Центральный банк.
С учетом наличной иностранной валюты, ввезенной резидентами, 481,3 млн долларов из общей суммы, или 50%, отнесены к трансфертам.
Основная доля трансграничных денежных переводов пришлась на Россию (77,2%), Турцию (5,1%), Казахстан (4,2%), США (3,8%) и Республику Корея (2,3%).
Структура полученных физическими лицами трансграничных денежных переводов в первом квартале 2018 года.
Центробанк оценил сумму доходов резидентов страны за рубежом в 1,5 млрд долларов. Сумма инвестиционных доходов резидентов (например, дивиденды по инвестициям) составила 41,1 млн долларов, инвестиционные доходы нерезидентов — 393,8 млн, из которых 197,1 млн — реинвестированные доходы и 136,1 млн — начисленные проценты по внешним займам. Отрицательное сальдо по этой статье равно 352,7 млн долларов.
AliTi Abd
Экономисты, это хорошо или плохо?
Уринбек Адаев
Не понятно на счет Кореи, вроде зар. плата составляет 2.5-3 тыс долларов США. а в статистике мало.