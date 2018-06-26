Сотрудники ГУВД Ташкента задержали подозреваемого в хищении из банка 270 тысяч долларов США, сообщила пресс-служба управления.

Заявление от руководства филиала Национального банка Узбекистана о пропаже 270 тысяч долларов поступило в ГУВД днем 25 июня. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По факту хищения было возбуждено уголовное дело.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к хищению, и обнаружение похищенных валютных ценностей, подозрение пало на заведующего кассой, имеющего доступ к хранилищу. Версию о причастности работника банка подкрепляло то, что его самого на рабочем месте в понедельник не оказалось, на телефонные звонки руководства филиала он не отвечал.

В результате оперативно-розыскных работ подозреваемый, 1985 года рождения, был задержан вечером этого же дня в квартире, купленной им на похищенные деньги. Он признался в совершении хищения и рассказал, что похитил деньги на предыдущей неделе. Дождавшись, когда закончится рабочий день и другие работники банка покинут помещение, он, воспользовавшись доступом к денежным средствам, похитил 270 тысяч долларов.





Свои действия он объяснил тем, что ему необходимо было вернуть долги знакомым, родственникам, а также выплатить кредиты за приобретенные раннее автомобили. В общей сложности, с его слов, долг составлял 100 тысяч долларов.

Задержанный также сознался в том, что большую часть денег успел за два выходных дня и первую половину понедельника потратить на приобретение квартиры, бытовой и компьютерной техники, продукты и иные потребительские товары, часть отдал в счет долга. Остаток похищенных денег изъят. Следствие продолжается.





По словам коллег задержанного, мужчина — семейный человек, отец двоих детей — ранее характеризовался положительно.