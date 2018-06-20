Сборная Уругвая по футболу победила команду Саудовской Аравией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счетом 1:0.





На 23-й минуте вратарь саудовского коллектива Мохаммед Аль-Оваис неудачно отбил мяч после навеса с углового, снаряд получил нападающий Луис Суарес, который отправил мяч в пустые ворота. Форвард «Барселоны» стал первым футболистом в истории Уругвая, который забивал на трех чемпионатах мира.





Уругвай и Россия набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала ЧМ. В очном матче 25 июня стороны определят победителя группы А. Египет и Саудовская Аравия потеряли все шансы продолжить борьбу за плей-офф.

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В среду в 23:00 по ташкентскому времени состоится еще один матч группы B между Испанией и Ираном.