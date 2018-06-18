19 июня в Ташкент прибудет делегация южнокорейской Hyundai Motor Group во главе с президентом Сонг Квон Ханом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Программой визита предусмотрено проведение встреч и переговоров в правительстве Узбекистана с участием руководителей компании «Узавтосаноат», а также ряда министерств и ведомств.

Hyundai Motor Group — крупнейший южнокорейский и один из крупнейших мировых автопроизводителей. Группа была образована в 1998 году, когда Hyundai Motor Company приобрела 51% доли в Kia Motors. Помимо выпуска автомобилей, компания также работает в сферах строительства, финансов, металлургии и других.

Ранее сообщалось о планах запустить в Узбекистане производство грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов и специальных транспортных средств Hyundai. Часть машин предполагается экспортировать. Параметры проекта все еще обсуждаются.