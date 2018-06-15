Компания Artel поздравляет всех жителей Узбекистана со светлым праздником Рамазан хайит.

Священный месяц Рамадан — это месяц очищения и проявления духовной стойкости, благих мыслей и надежд, светлой радости души, милосердия и великодушия, неугасаемой силы веры и любви к близким, а также благих деяний по зову сердца.

Рамадан — это время благочестия и глубоких размышлений о духовных ценностях, время примирения и дружеских рукопожатий. Пост в месяц Рамадан помогает духовно совершенствоваться, направляет мысли в светлую сторону, помогает творить добро. Он напоминает, что в мире существуют лишения, и что обязанность каждого верующего помогать бедным и нуждающимся.

Рамазан хайит широко празднуется в Узбекистане. В этот день принято ходить в гости, угощать детей сладостями и игрушками, собираться всей семьей и весело праздновать, а также обмениваться с соседями вкусными блюдами.





Компания Artel поздравляет всех жителей Узбекистана со священным праздником Рамазан хайит. Artel желает крепкого здоровья, духовного роста и душевного веселья, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и блага, а в душе навечно поселился уют, милосердие и доброта.

Пусть это состояние абсолютной чистоты сопровождает всю жизнь, а этот светлый день станет праздником истинного счастья и благих намерений. Благополучия, мира и порядка всей семье.

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