Футболисты России одержали победу с крупным счетом над командой Саудовской Аравии в стартовом мачте чемпионата мира-2018. Встреча на стадионе «Лужники» в Москве завершилась со счетом 5:0.
Счет в игре был открыт на 12-й минуте, когда полузащитник Юрий Газинский замкнул навес на дальнюю штангу от Александра Головина. На 42-й минуте забил нападающий Денис Черышев, вышедший на замену вместо травмированного Алана Дзагоева.
После перерыва на 71-й минуте Александр Головин вновь ассистировал, но на сей раз автором гола стал также вышедший на замену Артем Дзюба, который ударом головой поразил ворота соперника.
В компенсированное время Саудовская Аравия пропустила еще два мяча. Сначала Денис Черышев забил красивый гол внешней стороной стопы, а затем Александр Головин успешно реализовал штрафной удар.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.
Расписание трансляций по ташкентскому времени
Jamol Jamolov
Молодцы!!!
Нигора Артикова
Почему Узтв показывает чемпионат не в прямом эфире?Еще идет трансляция а итог уже видим в интернете. Неинтересно смотреть. Вечно у нас напридумают или перемудрят. Не понятно!!!
Арсений Тарасов
Вы Бы лучше кабельное нормальное включили. Для людей. Чем в газете это выставлять. Кто то выкупил права. А народ страдает. Где справедливость? Почему все смотрим на одном языке? На всем бабки делают. А еще говорят что стараются для народа.
Bekzus Tashkent
классная была игра. позлравляю всех болельщиков футбола.
но есть ли рациональное об'яснение тому, что наш многоуважаемый канал uzreport, выкупил экслюзивные права и наши гениальные сотрудники блокируют каналы российского телевидения. уважаемые сотрудники тв. узрепорт может и выкупил этакое эксклюзивное право, но не мой эфир. то есть я плачу за кабельное тв, какое имеете право его блокировать? я молчу за вставки в промежутки ru рекламы. но блокировать весь канал, даже после окончания трансляции матча по футболу… это уже нарушение конституционных прав гражданина. эти экслюзивные права пуст узрепрт качает среди местных каналов. но не на кабельном телевидении, за которое я плачу… где справедливость?
Рустам Умаров
Что творится с нашим кабельным телевидением? Почему мы должны смотреть ЧМ по футболу только на канале УЗ репорт? Почему отключили российские спортканалы и ОРТ, где проводятся матчи ЧМ по футболу? Это что, обязаловка от канала Узрепорт? Странно!
Андрей Долгобородов
слабые комментаторы на UZ REPORT, поэтому и отключают Российские каналы, где работают профессионалы.