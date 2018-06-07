Пресс-служба хокимията Ташкента опубликовала список 88 махаллей во всех 11 районах столицы, в которых в июне-июле будут проведены работы по строительству, реконструкции и благоустройству.
Бектемирский район
«Рохат», «Зилола», «Хусайн Байкаро», «Бинокор», «Олтинтопган», «Мажнунтол», «Икбол», «Абай».
Мирзо-Улугбекский район
«Авайхон», «Алпомиш», «Тракторсозлар», «Юзработ», «М. Исмоилий», «Богимайдон», «Х. Абдуллаев», «Нур».
Мирабадский район
«Толарик», «Биродарлик», «Фуркат», «Мовароуннахр», «Чинор», «Афросиёб», «Янги Миробод», «Олтинкул».
Алмазарский район
«Галаба», «Иброхим ота», «Юкори Себзор», «Хислат», «Тепагузор», «Олтинсой», «Себзор», «Орзу».
Сергелийский район
«Узгариш», «Дарё буйи», «Кипчок», «Учувчилар», «Чоштепа», «Хонобод», «Нилуфар», «Олтин водий».
Учтепинский район
«Богистон», «Бирлик», «Найман», «Нуробод», «Пахтакор», «Давлатобод», «Саккокий», «Жарбулок».
Чиланзарский район
«Хирмонтепа», «1-Катта Чилонзор», «Халклар дустлиги», «Кичик Хирмонтепа», «Тирсакобод», «Богзор», «Бурижар», «Катта Козиробод».
Шайхантахурский район
«Янги Белтепа», «Шайхонтохур», «Обиназар», «Чархновза», «Илгор», «Жангох», «Чорсу», «Белтепа».
Юнусабадский район
«Туркистон», «Богишамол», «Янги бог», «Посира», «Хуснобод», «Отчопар 2», «Юнусота», «Боги Эрам».
Яккасарайский район
«Бошлик», «Яккасарой», «Армугон», «Шохжахон», «А. Каххар», «Ракатбоши», «Мерос», «Тепа».
Яшнабадский район
«Дилбог», «Машинасозлар», «Асалобод», «Уйсозлар», «Парвоз», «Чулпон», «Хосиятли», «Катта Куйлик».
Sherzod Gulyamov
Армугон махалля Яккасарайского района не будет отремонтирована. прислали письмо что она включена в обод махалля а когда мы пошли в министерство жкх нам сказали что за неимением денег нас исключили из списка. вот так.
Davron Akramov
Хайрли иш килвотканларга савобини берсин
Davron Akramov
еще бы яму бы возле 222 школы Мирзо-Улугбекский район заасфальтировали бы
Svetlana Mullokandova
Очень просим, чтобы в программу “обод махалла“ был включен 11 квартал учтепинского района. И вообще было бы справедливо привести в порядок все махалли Ташкента, а не выборочно. Все жители давно этого ждут и будут очень признательны своим районным и городскому хокимиятам. Чем обосновывается выборочность махаллей для благоустройства?
виктор люллей
Только что звонил в Управляющую компанию. Говорят, что всё это отменено ввиду отсутствия финансирования.. Былобы не плохо услышать комментарии по этому вопросу..
Sherzod Gulyamov
сидим без лифта 2 месяца. ничего не обещают. 12 этажка с одним лифтом. писали куда только можно. все бесполезно. хотим позвать телевидиние чтоб показать состояние нашего дома и выяснить за что мы платим комуналку.
Shukhrat Akhmedov
Опять Махалла Оқибат в Мирзо Улугбекском районе, Ц-1 (въезд к 38 му дому) в пролете. Гаражи снесли. Дороги остались, как после бомбежки. Не пройти не проехать. Обещали ранней весной за асфальтировать и ничего не сделали.
Roman Terleev
юнусабад 4й квартал внутри — к 38-38 домам дороги почти нет. там бы асфальт положили хоть раз за 30 лет..
Дамир Валитов
Мирабадский район, Махалля “Навруз“, 3-й тупик Сарыкуль. Осенью была перекопана улица для прокладки силового кабеля, в ремонтирующуюся Психиатрическую больницу. Улицу засыпали. От проезжающих машин пыль столбом, во время дождей переулок утопает в грязи. А это этому переулку люди ходят на работу, дети в школу.
Пару недель назад приехала машина, заасфальтировали дорогу частично. И бросили. Может и до нас доберутся и все выполнят как положено???
Лидия Хуторова
У нас в махалле Буюк Ипак йули по ул. Сайрам дома 1а, 3а, 4а, 5а, 8а- напротив базарчика, 8 мая разворотили все придомовые дороги, обещали все сделать до 1 августа, а в списке нас не оказалось. Детям играть негде, машины ставить тоже негде. Куда надо обратиться — не знаем. Махаллинский комитет ничего не решает
Ирина Бондаренко
Мирзо-Улугбекский район, махаля Олтинтепа, а конкретно улица Археологическая и Карнок, она же проезжая часть, когда пробки на ТАПОиЧ, улица по которой едут автомобили, весь транспорт (автобусы, маршрутки), фуры груженные, дорога не ремонтировалась лет 15, убитая, вся в ухабах. Почему нет в списке этой махали?!
Кардинал Ришелье
Домбрабад на Чиланзаре — это катакомбы.. Как свернешь с проспекта Бунедкор, ямы и ухабы. Когда уже там начнут, и куда девают бюджетные деньги, это одна из самых больших махаллей.
Инна Залесская
Очень хорошо, правда “дьявол таится в деталях“. В наше гаражное управление пришло указание хокима Чиланзарского района о сносе группы гаражей( которые находятся на краю Бурджара- зоне где не разрешено строительство ) ради инвестиций некой фирмы в реконструкцию махалли( неизвестно какой). Данной фирме позарез понадобилось что-то построить там, где строить ничего нельзя по строительным нормам и она готова вложить денежки куда-угодно. И не важно, что существует план в отношении набережной, которую когда-то планировали благоустроить, создав зону отдыха в конце ул Гагарина. Сейчас понастроят времянок, потом будут сносить. На одной стороне ул Арнасай, напротив жилых домов 1 квартала было понастроено масса увеселительных заведений, их количество превышает кол-во желающих в них веселиться. А проекты по цивилизованному благоустройству территории Бурджара канули в лету.
Alisher Sagdiev
А что конкретно будут ремонтировать???
Элла Цой
Сделали бы дороги по нормативам без экономии, не на показуху; все дороги кроме центра в аварийном состоянии. Благоустройство заключается в вырубке палисадников и деревьев!?
Зуля Касымова-Лукьянова
Благоустройство это вырубка деревьев и возле 253 дет. сада вырытые я мы уже как месяц в махалле боги шамол и боги храм. если это называется благоустройство, то слов нет
Margarita Meshkova
Не понятно, зачем автостоянку трогать по улице Асалобод 1-2, все сломают свинарник оставят и все на этом, впрочем каму до нас какое дело! Ломать не строить!
Farrukh Ibragimov
Махалле Махмур Яшнабадского района, дороги в таком состоянии, не то что перед гостями стыдно, самому иногда домой ехать не хочется. Машины еле едут, про пешеходов вообще речи нет, здоровый человек не пройдет, не говоря уже о том, чтобы с ребенком в коляске прогуляться. Ещё в 2017 говорили будут ремонтировать. Последний раз асфальт был положен при советской власти в 1977 году. Все!
Alisher Radjapov
на базаре Кадышева уже больше 2х лет сломали и разобрали центральное здание с павильоном
и где ваши инвесторы которые там построят Корзинку, Макро или что-то ещё?
Solo Fernando
Чоштепа новая отремонтированная дорога разваливается, про жкх вообще молчу, его у нас и нет, крышу дома сам сделал над своей квартирой. Остальных затапливает во время дождя, детской площадки тоже нет.
Анатолий Куприенко
У нас в зангиатинском районе воды 10-ка лет нет а тут из-за дорог плачутся!
Татьяна Пак
А когда уже облагородят дворы домов 11,12,13,24,15,16,27,18,19,20, махаля “Мадаткор“Сергелийского района, Сергели-7. и детские площадки. Настолько все убого и не соответствуют ни каким требованиям
Инна Залесская
Прошу вас опубликовать точный размер финансирования этой программы и в чем конкретно будет заключаться благоустройство, где можно узнать что и в каком объеме будет сделано, кто автор этой программы и где проходили встречи с жителями этих махаллей при обсуждении потребностей и необходимых преобразований. Лично я не в курсе когда и где проводился сход жителей нашей махалли 1- катта Чиланзар. Однако видела как такой план заносили в Чиланзарскую прокуратуру, т. е работа запланирована, а жители узнают последними?
Fifa Kolomeiskiy
здесь будет город сад! а пока стоят обрубленные деревья как у Урфина Джюса и деревянные солдаты собирают металлолом
Валентина Агапова
“Благоустройство“ уже началось! Сносят очередную автостоянку на Асалобод 1. Не гаражи, а крытую стоянку. По всему району посносили, теперь вместо них пустыри, превращающиеся в помойки. А куда машины ставить!? Дворы забиты автомобилями, детям играть негде, машины, машины, кругом машины. Захватывают территории во дворах, засыпают галькой, заливают цементом и ставят свои авто! Скоро ходить негде будет. Это и есть благоустройство города?
Галина Филяева
я живу на ттз-4 махалля АЗАМАТ вроде что то сделали. а детских площадок хороших больших нет, да ни только на нашем массиве и во всем ташкенте их нет. Вот бы сделали как в Москве. Ну зачем делать а кто участки да свадьбы будет делать. Сколько живем ничего делали, где деньги за 38 лет не известно. Сейчас гаражи сносят. Конечно надо снести разговору нет, но вы сначала подземный 3-х ярусный гараж постройте чтобы весь массив ставил в одном красивом месте, а потом сносите. ни кто возражать не будет.