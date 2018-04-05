4 апреля в Ташкентском городском суде по уголовным делам на судебном заседании по уголовному делу Бобомурода Абдуллаева с показаниями выступила второй свидетель Чарос Абдуллаева.

Перед началом заседания адвокат Бобомурода Абдуллаева Сергей Майоров заявил ходатайство об ознакомлении с вещественными доказательствами, изъятыми у его подзащитного во время обыска и при личном досмотре.

Он сообщил, что не имел возможности это сделать при ознакомлении с материалами уголовного дела, и попросил разрешить ему ознакомиться с ними вместе с подзащитным, а также скопировать данные с носителей информации. Майоров также попросил разрешить ему пронести в зал суда устройство для аудио-, фото- и видеофиксации.

Председательствующий судья Зафар Нурматов удовлетворил ходатайство частично: он разрешил адвокату с подсудимым ознакомиться с вещественными доказательствами, однако отказал в просьбе принести на судебный процесс средства аудиозаписи, фото- и видеосъемки, а также электронные носители информации.

Чарос Абдуллаева в своем выступлении подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, а также подачу заявления на Бобомурода Абдуллаева в Службу национальной безопасности.

Она сообщила, что знакома с Абдуллаевым со школы, они вместе учились на факультете русской филологии в Ташкентском государственном университете. В 2005 году она была в тяжелом финансовом положении и попросила у Бобомурода денег в долг. Абдуллаев ответил, что денег нет, но она может заработать их переводом. Ей дали 10-страничный текст на перевод.

Абдуллаева обнаружила, что в тексте проявлялось негативное отношение к политике первого президента Узбекистана Ислама Каримова, говорилось о кланах и немного об андижанских событиях. Она призналась, что полностью перевела работу, так как нуждалась в деньгах. Абдуллаев заплатил ей 100 долларов. Она выразила сожаление, что перевела тот текст.

Государственный обвинитель Бахром Кабилов спросил свидетеля, по какой причине, с какой целью и когда она обратилась с заявлением о незаконных действиях Бобомурода Абдуллаева.

Чарос Абдуллаева сообщила, что долгое время думала о содеянном, и ее постоянно, на протяжении 12 лет, мучили угрызения совести. В 2017 году из Фейсбука она узнала, что Бобомурод Абдуллаев является «Усманом Хакназаровым», и чтобы остановить его деятельность, 25 сентября подала заявление в отдел писем СНБ.

«Почему именно 25 сентября? Я была в Ташкенте по делам; заодно решила избавиться от этого (угрызений совести — ред.) и написала заявление. Никто меня не принуждал», — отметила она.

Бобомурод Абдуллаев заявил, что свидетельница получала деньги каждый месяц, пока переводила статьи для его сайта Ozod Ovoz. Он также сообщил, что во время следствия его принудили написать заявление против Чарос без указания даты. Подсудимый также уверен, что Чарос до подачи заявления не знала, что он — «Усман Хакназаров».

Адвокат Сергей Майоров заявил, что Чарос Абдуллаева в показаниях неверно изложила сведения из-за давления со стороны Службы национальной безопасности (ныне — Служба госбезопасности). Уезжая с суда, она сидела в машину, которая принадлежит службе, что говорит, что «она продолжает находиться под давлением СНБ», сказал защитник.

Судья Зафар Нурматов сказал, что этому факту будет дана оценка. На замечание второго адвоката Абдуллаева Муножат Парпиевой, что машина со свидетелем выехала из служебного въезда, судья пояснил, что он попросил помощников выводить свидетелей из другого входа, чтобы «огородить их от внешних воздействий».

Муножат Парпиева также попросила обратить внимание на одежду свидетельницы, которая, по ее мнению, не соответствовала сезону.

Присутствовавшие на процессе, включая корреспондента «Газеты.uz», заметили, как после дачи показаний Чарос Абдуллаева плакала.

Следующее заседание по уголовному делу состоится 9 апреля.