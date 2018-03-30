Узнацбанк предлагает инновационную систему, позволяющую клиентам — физическим лицам посредством мобильного приложения Milliy дистанционно управлять своими счетами и проводить следующие операции в онлайн-режиме:

открытие счетов до востребования, а также срочных и сберегательных вкладов;

управление своими средствами, находящимися на депозитных счетах, а также на пластиковых карточках UzCard и VISA NBU;

круглосуточная конверсия в режиме 24/7 национальной валюты в доллары США с использованием пластиковых карточек UzCard и карточек VISA Electron/Classic Travel NBU.

Клиентам других банков, которые желают воспользоваться указанными услугами Узнацбанка, нужно:

единожды обратиться в любое отделение или филиал Узнацбанка для персонализации;

загрузить мобильное приложение Milliy и внести в систему номер мобильного телефона;

ввести код, поступивший в виде SMS-сообщения, для регистрации в мобильном приложении Milliy и далее пользоваться дистанционными услугами Узнацбанка.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (0371) 148−00−10 или на сайте nbu.uz

Мобильное приложение Milliy можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play.

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