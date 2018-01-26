Узпромстройбанк представил своим клиентам возможность предварительного получения зарплаты. Исходя из поступивших от клиентов и жителей Узбекистана предложений, пожеланий и потребностей, Узпромстройбанк наладил предоставление овердрафт-кредита.

После оформления документов в зависимости от потребностей можно получить кредит, не посещая банк, в любое время дня, в онлайн-режиме, всего за 1−2 минуты.





Кредитополучателю нужно представить в банк следующие документы:

копия паспорта;

справка о доходах за последние 12 месяцев;

поручительство физического лица (копия паспорта поручителя, справка о доходах за последние 12 месяцев).

Важное условие: кредитополучатель для получения овердрафт-кредита должен иметь пластиковую карту UzCard от Узпромстройбанка.

Кредит будет непосредственно переведен на пластиковую карту через мобильное приложение UzPSB в соответствии с электронным запросом.

Загруженные на пластиковую карту кредитные средства могут быть использованы по усмотрению клиента без каких-либо ограничений.

Максимальная сумма кредита предоставляется в размере среднемесячной зарплаты за последние 12 месяцев под 24% годовых в виде открытой линии (с оплатой кредита автоматически появляется возможность получения нового кредита).





К примеру, среднемесячная зарплата составляет 2 млн сумов, значит средства в размере до такой суммы можно получить за счет кредита под 24% годовых. Если кредит в размере 2 млн сумов получен первого числа месяца и покрыт в конце месяца (после 30 дней), то ежемесячный процент по кредиту составит всего 2% (24% / 12 месяцев).

Проценты по кредитам начисляются по использованной части кредита следующим образом: (сумма кредита * 24% * количество дней) / 365 дней = сумма процента кредита.

Таким образом, для месячного кредита в размере 2 млн сумов сумма процентов по кредиту составит: (2 млн сумов * 24% * 30 дней) / 365 дней = 39452 сумов.

Сумма полученного кредита (сум) Количество дней Сумма процентов (сум) 3 млн 30 59178 2 млн 30 39452 2 млн 15 19726 1 млн 30 19726 1 млн 15 9863

Узпромстройбанк высоко ценит своих клиентов и продолжает внедрять еще более комфортные и современные услуги.

Лучшее качество каждого сотрудника Узпромстройбанка — это добросовестное служение клиентам, а их высший долг — внесение достойного вклада в стабильное развитие Узбекистана.

Дополнительную информацию можно получить в любом филиале банка или по телефону: (0371) 233−63−78.

Сайт: uzpsb.uz

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