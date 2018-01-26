Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана сообщило о разработке долгосрочной концепции развития сферы.
Концепция охватит такие направления, как телекоммуникационная инфраструктура, «Электронное правительство», информационная безопасность, инновации, почта, логистика и электронная коммерция, а также образование, подготовка и переподготовка кадров.
Для учета мнений широкой общественности Мининфоком пригласил желающих внести вклад в развитие отрасли, поделившись своим видением, идеями и экспертным мнением в разработке проекта концепции. Сделать это можно, заполнив опросник на сайте министерства.
Ильдар Гараев
Надо понимать что за любыми ИТ технологиями должны стоять люди. У нас сайт заведут, назначят одного ответственного и все. А этого мало. К примеру в любой сотовой компании справочный отдел не менее 100 человек. Это люди которые разбираются с жалобами, отвечают на звонки. В Ташкенте каждый житель по сути является клиентом коммунальных услуг. Не менеее 3 милионов клиентов! И ни в одной коммунальной структуре нет справочного отдела. Отдела который должен отвечать на звонки с утра до вечера, разбираться с жалобами.
Вот к примеру EK. UZ хороший был сайт. Но сейчас почти мертв. Новости редкие. На жалобы не реагируют. По телефону 1055 занимаются футболом. На любую жалобу, отвечают что это к ним не относится. Заявки не принимают.