Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана сообщило о разработке долгосрочной концепции развития сферы.

Концепция охватит такие направления, как телекоммуникационная инфраструктура, «Электронное правительство», информационная безопасность, инновации, почта, логистика и электронная коммерция, а также образование, подготовка и переподготовка кадров.

Для учета мнений широкой общественности Мининфоком пригласил желающих внести вклад в развитие отрасли, поделившись своим видением, идеями и экспертным мнением в разработке проекта концепции. Сделать это можно, заполнив опросник на сайте министерства.