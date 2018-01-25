Камеры видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения будут установлены еще на 280 перекрестках Ташкента. Об этом на брифинге в четверг сообщил начальник отдела «Компьютерный центр» Управления безопасности дорожного движения ГУВД столицы подполковник Шухрат Муратов. Расширение охвата перекрестков камерами предусмотрено программой на 2018−2020 годы.

На данный момент камеры фиксируют только проезд на красный сигнал светофора и превышение скорости. По словам Шухрата Муратова, в ближайшее время вводить фиксацию других видов нарушений не планируется.

Система автоматизированной фиксации нарушений была запущена на 115 перекрестках Ташкента 15 марта 2017 года. За первые сутки было зафиксировано более 8000 нарушений, но уже менее чем через неделю их количество упало до 2000 в день.