Компания Venkon объявила о запуске нового сервиса безбумажного, юридически значимого документооборота Didox. Система начала работу с 18 января 2018 года.

Сервис позволяет организациям легко управлять сделками и быстро обмениваться счетами-фактурами в электронном виде. Все операции в Didox имеют юридическую силу в соответствии с законом Узбекистана «Об электронной коммерции».

Для отправки документа через Didox необходимо выполнить три простых шага: заполнить форму документа, подписать его ЭЦП и выслать контрагенту — весь процесс занимает не более трех минут.





Didox гарантирует максимальную сохранность и конфиденциальность всех подписанных документов в случае любых форс-мажоров, используя для этого современные технологии облачных хранилищ. Didox обеспечивает пользователей доступом к их деловой документации в режиме 24/7 вне зависимости от того, где они находятся, главное — быть подключенным к интернету.

Сервис интегрирован с системой «1C: Бухгалтерия» для отправки исходящих и получения входящих счетов-фактур. Не выходя из системы 1C, бухгалтеры могут контролировать статус любого документа.

Представители компании отметили, что использование сервиса Didox поможет организациям сократить расходы на ведение документооборота на 85%.

Начать работу в сервисе можно уже сейчас на сайте didox.uz, пройдя регистрацию.

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