Заведения общественного питания смогут работать круглосуточно, получив сертификат tourist-friendly. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сообщил председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

На встрече отмечалось, что ресторанам, кафе и барам приходится закрываться в 23:00 — по этому вопросу в Госкомтуризма поступают замечания туристов и владельцев заведений общепита.

«Мы предложили, чтобы те кафе и рестораны, которые хотят работать круглосуточно, обеспечили безопасность туристов, а также соответствие требованиям системы tourist-friendly. Госкомтуризма разработан соответствующий проект постановления Кабинета Министров Узбекистана. Думаю, в скором времени у нас появятся заведения общественного питания, которые будут работать 24 часа», — отметил он.

Система tourist-friendly («дружелюбно к туристам») предусматривает добровольную сертификацию средств размещения, пунктов питания, галерей, музеев, транспортных организаций и других объектов туристского показа и туристской инфраструктуры.

Сертификат сроком на три года подтверждает соответствие данного учреждения санитарным нормам, требованиям к качеству и ассортименту продукции, требованиям в части наличия бесперебойно функционирующей системы подачи горячей воды, резервных систем электроснабжения, систем видеонаблюдения и других мер безопасности, персонала, владеющего иностранными языками, различных платежных систем и другим критериям.

Кроме того, владельцам сертификата по данной системе вручается специальный знак качества, оформленный на английском языке и позволяющий туристу свободно ориентироваться в выборе оказываемых услуг.

Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить предоставление туристам услуг круглосуточно, повысить качество предоставляемых туристских услуг, свободное ориентирование выбора туристами услуг в сфере туризма, повысить доверие туристов к услугам субъектов сферы туризма, обеспечить эффективное продвижение сертифицированных субъектов туристской деятельности внутри страны и за рубежом.