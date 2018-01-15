Заведения общественного питания смогут работать круглосуточно, получив сертификат tourist-friendly. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сообщил председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.
На встрече отмечалось, что ресторанам, кафе и барам приходится закрываться в 23:00 — по этому вопросу в Госкомтуризма поступают замечания туристов и владельцев заведений общепита.
«Мы предложили, чтобы те кафе и рестораны, которые хотят работать круглосуточно, обеспечили безопасность туристов, а также соответствие требованиям системы tourist-friendly. Госкомтуризма разработан соответствующий проект постановления Кабинета Министров Узбекистана. Думаю, в скором времени у нас появятся заведения общественного питания, которые будут работать 24 часа», — отметил он.
Система tourist-friendly («дружелюбно к туристам») предусматривает добровольную сертификацию средств размещения, пунктов питания, галерей, музеев, транспортных организаций и других объектов туристского показа и туристской инфраструктуры.
Сертификат сроком на три года подтверждает соответствие данного учреждения санитарным нормам, требованиям к качеству и ассортименту продукции, требованиям в части наличия бесперебойно функционирующей системы подачи горячей воды, резервных систем электроснабжения, систем видеонаблюдения и других мер безопасности, персонала, владеющего иностранными языками, различных платежных систем и другим критериям.
Кроме того, владельцам сертификата по данной системе вручается специальный знак качества, оформленный на английском языке и позволяющий туристу свободно ориентироваться в выборе оказываемых услуг.
Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить предоставление туристам услуг круглосуточно, повысить качество предоставляемых туристских услуг, свободное ориентирование выбора туристами услуг в сфере туризма, повысить доверие туристов к услугам субъектов сферы туризма, обеспечить эффективное продвижение сертифицированных субъектов туристской деятельности внутри страны и за рубежом.
Hasan Temirov
а обычных граждан после 11 пускать в рестораны не будут?
Farrukh Ibragimov
Безопасность должна быть для всех одна, общая. Или мы с такими инициативами докатился до КНДР, и туристов будем пускать только где очень безопасно, очень френдли и по одной красивой улице
Cash Tayler
Не понятно почему все рассматривается в формате развития туризма и туристической привлекательности.
Понятное дело, что туристическую безопасность нужно обеспечить и должное внимание туристам оказать, но мы граждане своей страны в первую очередь должны получить возможность проведения досуга в каком либо заведении и не до 23:00 как сейчас, а гораздо позже. Пойти нам, обычным гражданам после 23:00 почти некуда.
Мы ведь работаю платим налоги и отчисления на благо нашей страны, и мы в первую очередь должны иметь возможность отдыха тогда, когда захотим. Все заведения должны работать для нас! Все законы должны приниматься ради нас.
Ibragim Ali
Если брать опыт других стран с развитой туристической инфраструктурой, то у них у всех ночная жизнь кипит, а у нас после 23:00 даже негде поесть. Нужно разрешить ВСЕМУ общепиту право на работу в ночное время. Кто будет решать кому выдавать сертификат или не выдавать даюший право ночной торговли?
По моему проект ПКМ о сертификации не отвечает интересам всех предпринимателей (орентирован на интересы узкого круга лиц) и пахнет не сертифицированным вкусным пловом, а очередной кормушкой для чиновников госкомтуризма.
Ibragim Ali
Нужно дать право работать в ночное время всем предприятиям общепита.
И пусть Турист сам выбирает в какой ресторан ему идти, а не в ресторан выбранный чиновником из госкомтуризма.