Объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана вырос в 1,4 раза и превысил 2,4 млрд долларов по итогам 2017 года. При этом доля иностранных вложений в общем объеме инвестиций выросла до 20,4% против 15,3% годом ранее. Об этом говорилось в пятницу на пресс-конференции с заместителем премьер-министра Сухробом Холмурадовым, организованной пресс-службой президента Узбекистана.

«Мы отказались от устаревшей практики ежегодной разработки инвестиционных программ без тщательного планирования, применения единой концепции формирования долгосрочных идей и задач инвестиций», — заявил вице-премьер в ходе выступления.

Он напомнил, что отныне будут разрабатываться государственные программы развития сроком на 10−15 лет. Кроме того, образован Фонд финансирования государственных программ развития при Кабинете Министров, который будет аккумулировать средства из различных источников, в том числе иностранных инвестиций и кредитов.

«Имевшая место до этого погоня за цифрами при разработке инвестиционной программы проводила поверхностные оценки экономической целесообразности и отдачи от инвестиций», — подчеркнул заместитель премьер-министра.