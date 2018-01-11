На выставке CES 2018 компания LG Electronics представила свое видение умной кухни будущего, способной предугадывать нужды потребителей и уменьшить время приготовления еды. LG предлагает функцию голосового управления, которая упростит ежедневное приготовление пищи. Умная кухня LG с такими продуктами, как холодильник InstaView ThinQ, духовка EasyClean и посудомоечная машина QuadWash, максимизирует эффективность и легкость приготовления, сохраняя больше драгоценного свободного времени.

Холодильник LG InstaView ThinQ — кульминация прорывных технологий охлаждения для максимального комфорта и эффективности. Дважды постучав по 29-дюймовому LCD-дисплею, можно превратить его в прозрачное окно. Более того, умный холодильник подскажет рецепты изысканных блюд, отталкиваясь от имеющихся в наличии продуктов, дав ответ на вечный вопрос: «Что у нас сегодня на обед?»

После того как рецепт выбран, холодильник автоматически отправит информацию подключенной к общей сети духовке, используя голосовую помощницу Alexa, которая также будет направлять шеф-повара на каждой стадии процесса, чтобы подарить возможность приготовления еды без лишней суеты. Также есть доступ к любимым песням на Amazon Music, iHeartRadio, и других стриминговых музыкальных сервисах напрямую через InstaView ThinQ для получения еще большего удовольствия от приготовления и употребления пищи.

Вместе с тем холодильник InstaView ThinQ предлагает рациональное управление продуктами питания на базе операционной системы LG WebOS и технологии распознавания голоса помощницы Alexa. Функция SmartTag позволит добавлять стикеры, этикетки и даты истечения срока годности к хранимой в умном холодильнике еде и будет оповещать о просроченных продуктах. Во время визита в магазин за продуктами пользователи смогут проверить содержимое холодильника через свои смартфоны при помощи широкоугольной камеры PanoramaView внутри InstaView ThinQ.

Благодаря партнерству с такими компаниями, как Innit и SideChef, устройства с искусственным интеллектом LG с поддержкой Wi-Fi могут предоставлять пользователям более широкий спектр услуг. Печь LG EasyClean, подключенная к соответствующему приложению, может беспрепятственно получать информацию о рецептах и автоматически начинать предварительный нагрев с определенной температурой в заданное время. Функция очистки упрощена благодаря усовершенствованному гидрофильному эмалевому покрытию печи, уведомление автоматически отправляется на смартфон владельца. Вытяжка и лампочка включаются автоматически во время использования варочной панели.

Чтобы сделать процесс очистки более управляемым, печь LG EasyClean отправляет соответствующую информацию на подключенную посудомоечную машину QuadWash, которая в свою очередь устанавливает оптимальный цикл мойки на основе приготовленного блюда. Например, интеллектуальная посудомоечная машина выберет более продолжительный цикл работы, с более горячей водой для жирного блюда, нежели для легкой овощной запеканки. Технология QuadWash, состоящая из четырех распылителей с несколькими движениями, обеспечивает быструю и тщательную очистку предметов всех форм и размеров. И печь EasyClean и посудомоечную машину QuadWash можно контролировать с помощью голосовых команд, а также с помощью домашней модели робота LG CLOi Hub Bot.

«Связь, объединяющая продукты LG в умную кухню, произведет революцию в привычках приготовления и питания потребителей, — сказал Дахюн Сонг, президент LG Home Appliance & Air Solution Company. — Благодаря модернизации процесса подготовки продуктов использование LG искусственного интеллекта на кухне повышает качество жизни, предлагая инновационные решения для ежедневной рутины на кухне».

Посетители выставки CES 2018 могут увидеть умные кухонные решения LG с 9 по 12 января на стенде № 11100 Центрального зала в конференц-центре Лас-Вегаса.

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