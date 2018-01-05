LG Electronics на выставке CES 2018 продемонстрирует более совершенные и «умные» премиальные аудиоустройства, которые изменят представление о домашних акустических системах. Новинка 2018 года — внедрение передовой технологии от компании Meridian Audio, создающей более естественный и «теплый» звук. От потрясающих саундбаров Dolby Atmos до портативных Bluetooth-колонок и новейшего динамика с использованием технологий искусственного интеллекта — у LG есть что-то особенное для каждого любителя музыки и кино.

Звук вокруг и над головой

Новый саундбар LG SK10Y предлагает 5.1.2-канальный звук, мощность 550 Вт и мощную технологию Dolby Atmos. Уникальность нового саундбара в том, что звуковые объекты могут быть размещены, где угодно в трехмерном пространстве, включая область над головой. Таким образом, достигается объемное звучание, повышается реалистичность и создается эффект присутствия в центре событий. Чтобы воспроизводить такой мощный текстурированный звук, SK10Y оснащен рядом динамиков, включая два мощных вертикальных динамика, чтобы звук окружал слушателя со всех сторон. Пользователи могут регулировать громкость вертикальных динамиков, чтобы настроить звук с учетом высоты потолка.

Благодаря партнерству с Meridian Audio динамики SK10Y были усовершенствованы инновационными аудиоразработками для непревзойденного качества звучания. Будучи пионером высокопроизводительного высококачественного аудио и авторитетом в области цифровой обработки сигналов (DSP) и психоакустики, компания Meridian обеспечила SK10Y высоким уровнем производительности, включая технологию Bass and Space, чтобы окружать слушателей богатым и безупречным звуком. Независимо от местоположения пользователя звук кажется более «теплым» и обволакивающим.





Технология Height Elevation от Meridian поднимает звук над саундбаром до уровня экрана, обеспечивая дополнительную ясность речи и четкость музыки. Более того, LG SK10Y может проигрывать аудиофайлы в форматах высокого качества, позволяющих полностью воссоздать звук, записанный в студии. В дополнение к возможности воспроизведения до 40 кГц динамик оснащен функцией преобразования звука, которая повышает качество стандартных аудиофайлов до 24 бит / 192 Гц для лучшего воспроизведения изящных деталей и нюансов каждого трека.

С точки зрения дизайна SK10Y привлекает взгляды своим гармоничным, современным внешним видом и тонким корпусом, который идеально сочетается с моделями OLED или SUPER UHD телевизоров LG 2018 года. Устройство также отличается широкими возможностями подключения с полной совместимостью с портами, динамиками и другим смарт-устройствами, поддерживающими Chromecast. Можно просто сказать: «ОК, Google» и озвучить свой запрос, чтобы воспроизвести понравившуюся песню, подкаст или аудиоклип из любимого онлайн-сервиса потокового мультимедиа.

Портативные колонки на любой случай

Портативные колонки серии PK от LG порадуют мощным звуком и функцией клубной подсветки в ярком и удобном чехле, который можно взять с собой куда угодно. Благодаря передовым технологиям Meridian Audio колонки PK способны обеспечить мощный и неискаженный бас, а также оптимизировать речь и музыку. Эти колонки совместимы со стандартом APT-X HD Bluetooth для потокового воспроизведения 24-битной музыки через беспроводное соединение, что позволяет наслаждаться качеством, приближенным к оригинальному звучанию. Для дополнительного визуального эффекта подсветки в такт музыке разработан режим динамического освещения Dynamic Party Lighting. Все три модели PK отличаются прочностью конструкции и удобными ручками регулировки для комфортного управления.





Динамик премиум-класса с помощником Google Assistant

На сцене выставки CES 2018 LG представит первое аудиоустройство премиум-класса с использованием технологии искусственного интеллекта — динамик LG ThinQ, который не только воспроизводит высококачественный звук, но и оснащен встроенным помощником Google Assistant. LG сотрудничает с Google, чтобы воплотить в динамике LG ThinQ все возможности, которые предоставляет цифровой помощник.

Кроме того, динамик LG ThinQ — это не только «интеллектуальный» ассистент, но и персонализированный голосовой интерфейс для «умной» бытовой техники LG. Например, динамик LG ThinQ можно настроить на включение устройства LG простой голосовой командой: «OK, Google, попроси LG включить очиститель воздуха». Но самое важное то, что динамик обладает бескомпромиссным качеством звучания благодаря технологии Meridian Audio. Функция High Resolution Audio в динамике LG ThinQ совместима с файлами форматов высокого качества, что дает ему возможность точно воссоздавать звук, который был изначально записан в студии.





Музыкальные системы для вечеринок

Для всех любителей праздника у LG есть несколько моделей музыкальных систем с впечатляющими акустическими возможностями. Эти универсальные устройства для вечеринок оснащены множеством функций, которые заставят всех танцевать: мощность 1800 Вт, DJ-функции, режим караоке и клубная подсветка. Новые модели музыкальных систем LG имеют прочный корпус, простой в использовании интерфейс и массу возможностей подключения для загрузки или потокового воспроизведения неограниченного количества танцевальных треков.

«Технологии звука прошли долгий путь с тех пор, как почти 60 лет назад компания LG выпустила первое радио в Корее, — отмечает Со Ён-дже (Seo Young-jae), глава подразделения конвергентных аудио- и видеоустройств компании LG Home Entertainment. — Я уверен, что на выставке CES в этом году зрители будут поражены тем количеством инноваций, которые мы внедрили в нашу аудиотехнику, не забыв при этом о качестве звука».

Новые модели саундбара, портативных колонок, музыкальных систем для вечеринок, а также ультрасовременного динамика LG ThinQ удивят многих на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

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