13 декабря около 5 часов утра на улице Нукусской в Мирабадском районе Ташкента прорвало трубопровод центрального отопления диаметром 700 мм. Коммунальные службы в течение дня ликвидировали последствия аварии на трубопроводе, однако горячая вода привела в негодность 11 частных домов 8-го проезда улицы Мироншох, где проживали 9 семей (сейчас — 8). Жители махалли «Байналминал» обращаются к властям города с просьбой о помощи.





Как рассказала «Газете.uz» жительница одного из домов Мехри Ниязова, в тот день уровень воды внутри жилых помещений достигал 50−70 см, а местами и 1 м.

«У нас собака лаяла, я попросила дочь посмотреть, что там. Она вышла и обожгла ноги, так как уровень воды уже составлял 10−20 см», — сообщила она.





Мать завела дочь домой и смазала ей ноги кремом от ожогов. Между тем, вода начала заполнять не только двор, но и дома.

«Было страшно — весь двор был как в тумане. Наши соседи Хасан и Хусан [Саибджановы] через крышу начали детей спасать, так как становилось тяжело дышать. Нас тоже спасли».

Дочку увезли в бывшую 16-ю горбольницу. Родственник Максуд [Мухамедов] тоже пострадал, пытаясь открыть люк, чтобы слить воду.

«Все протекло, дети 14 дней (на момент беседы — ред.) живут на кухне. Мы, честно говоря, не живем, а существуем», — сказала Мехри Ниязова.





Хусан Саибжанов отметил, что после аварии сотрудники МЧС опечатали жилье, признав его аварийным и непригодным для проживания. Однако спустя 17 дней пострадавшие семьи все еще не переселены в новые дома и продолжают жить в «опасной зоне».

«Пол, потолок, мебель — все намокло и вздулось. Уже пошли трещины… Нам предлагали квартиры в Сергелийском районе и на улице Слонима (Яшнабадский район — ред.). Но там нужно делать кардинальный ремонт. Более того, это очень далеко от места нашей работы и учебы детей. Все наши деньги будут уходить только на такси», — заявил он.

Обращения жителей в районный и городской хокимият, Кабинет Министров, «Таштеплоэнерго» и другие структуры.

Жители махалли хотят, чтобы районная администрация предоставила жилье в этом же районе. «Никто у нас не спрашивает, как мы здесь живем. На наши письма нет ответов».

«Мы требуем, чтобы нам дали квартиры в этом же районе, чтобы детям было удобно ходить в школу и детский сад. У нас и работа здесь. Мы же не виноваты, что случилась эта авария», — сказал Хусан Саибжанов.

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