Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 29 декабря утвердил прогноз основных макроэкономических показателей развития страны и параметры государственного бюджета на 2018 год.

Рост валового внутреннего продукта Узбекистана в следующем году планируется на уровне 5,9% (в этом году — 5,5%), инфляция ожидается в пределах 12,4−13,4%. Рост объема промышленного производства прогнозируется в размере 6,4%, производства в сельском хозяйстве — 4%, капитальных вложений — 6,5%, розничного товарооборота — 5,6%.

Профицит госбюджета впервые прогнозируется на уровне 0,02% к ВВП (в 2017 и предыдущих годах госбюджет утверждался с дефицитом в 1%).

Основные параметры госбюджета Узбекистана на 2018 год

ДОХОДЫ, млрд сумов
(без государственных целевых фондов)		62 229,5
Прямые налоги12 805,4
Налог на прибыль юридических лиц2 510,9
Отчисления от ЕНП для предприятий торговли и общепита1 907,6
Отчисления от ЕНП, включая микрофирмы и малые предприятия2 110,5
Налог на доходы физических лиц5 198,8
Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности1 077, 6
Косвенные налоги33 404,3
Налог на добавленную стоимость22 019,4
Акцизный налог8 343,8
Таможенная пошлина1 415,3
Налог на потребление бензина, дизтоплива и газа1 323,2
Плата за использование абонентского номера302,5
Ресурсные платежи и налоги на имущество9 714,5
Налог на имущество2 158,9
Земельный налог1 266,6
Налог за пользование недрами6 203,1
Налог за пользование водными ресурсами85,9
Налог на сверхприбыль1 367,7
Прочие доходы и другие неналоговые поступления4 937,6
Доходы государственных целевых фондов (внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине, Республиканский дорожный фонд при Кабмине, внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Минфине, Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при Кабмине, Госфонд содействия занятости, Фонд средств от приватизации государственного имущества)31 451,9
Доходы Фонда реконструкции и развития Узбекистана5 463,5
РАСХОДЫ, млрд сумов
(без государственных целевых фондов)		62 170
Социальные расходы35 034
Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения34 664
просвещение19 504,3
из них средства, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений1 077,2
Фонду поддержки высших образовательных учреждений сельскохозяйственного направления110,6
здравоохранение9 562
из них средства, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений803,6
культура и спорт1 165,4
наука389,3
из них средства, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений26,5
социальные пособия, материальная помощь и компенсационные денежные выплаты3 150,8
организация общественных работ714
Кредитная линия участвующим банкам на софинансирование Программы строительства жилых домов370
Расходы на государственную поддержку ННО и других институтов гражданского общества15
Расходы на экономику6 957,8
из них эксплуатационные расходы водного хозяйства2 741,8
средства, направляемые в Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель528,3
целевые средства для финансовой поддержки фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию для госнужд на низкоурожайных землях330
работы по благоустройству населенных пунктов1 116,4
природоохранные работы307,1
жилищно-коммунальные работы230,3
развитие систем питьевого водоснабжения584,7
Расходы на финансирование централизованных инвестиций
(финансирование проектов, включенных в госпрограммы развития, осуществляются через Фонд финансирования госпрограмм развития Узбекистана при Кабмине)		3 047,6
Содержание органов государственной власти, управления, юстиции и прокуратуры2 189,8
Содержание органов судов219,7
Содержание органов самоуправления граждан640,5
Резервный фонд Кабмина, резервные фонды республиканского бюджета Каракалпакстана, областных бюджетов и бюджета Ташкента, бюджетов районов и городов520,2
Прочие расходы13 545,4
Профицит госбюджета59,5
Расходы государственных целевых фондов31 451,9
Расходы Фонда реконструкции и развития Узбекистана8 979