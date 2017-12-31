Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 29 декабря утвердил прогноз основных макроэкономических показателей развития страны и параметры государственного бюджета на 2018 год.

Рост валового внутреннего продукта Узбекистана в следующем году планируется на уровне 5,9% (в этом году — 5,5%), инфляция ожидается в пределах 12,4−13,4%. Рост объема промышленного производства прогнозируется в размере 6,4%, производства в сельском хозяйстве — 4%, капитальных вложений — 6,5%, розничного товарооборота — 5,6%.

Профицит госбюджета впервые прогнозируется на уровне 0,02% к ВВП (в 2017 и предыдущих годах госбюджет утверждался с дефицитом в 1%).

Основные параметры госбюджета Узбекистана на 2018 год