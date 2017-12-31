Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 29 декабря утвердил прогноз основных макроэкономических показателей развития страны и параметры государственного бюджета на 2018 год.
Рост валового внутреннего продукта Узбекистана в следующем году планируется на уровне 5,9% (в этом году — 5,5%), инфляция ожидается в пределах 12,4−13,4%. Рост объема промышленного производства прогнозируется в размере 6,4%, производства в сельском хозяйстве — 4%, капитальных вложений — 6,5%, розничного товарооборота — 5,6%.
Профицит госбюджета впервые прогнозируется на уровне 0,02% к ВВП (в 2017 и предыдущих годах госбюджет утверждался с дефицитом в 1%).
Основные параметры госбюджета Узбекистана на 2018 год
|ДОХОДЫ, млрд сумов
(без государственных целевых фондов)
|62 229,5
|Прямые налоги
|12 805,4
|Налог на прибыль юридических лиц
|2 510,9
|Отчисления от ЕНП для предприятий торговли и общепита
|1 907,6
|Отчисления от ЕНП, включая микрофирмы и малые предприятия
|2 110,5
|Налог на доходы физических лиц
|5 198,8
|Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности
|1 077, 6
|Косвенные налоги
|33 404,3
|Налог на добавленную стоимость
|22 019,4
|Акцизный налог
|8 343,8
|Таможенная пошлина
|1 415,3
|Налог на потребление бензина, дизтоплива и газа
|1 323,2
|Плата за использование абонентского номера
|302,5
|Ресурсные платежи и налоги на имущество
|9 714,5
|Налог на имущество
|2 158,9
|Земельный налог
|1 266,6
|Налог за пользование недрами
|6 203,1
|Налог за пользование водными ресурсами
|85,9
|Налог на сверхприбыль
|1 367,7
|Прочие доходы и другие неналоговые поступления
|4 937,6
|Доходы государственных целевых фондов (внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине, Республиканский дорожный фонд при Кабмине, внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Минфине, Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при Кабмине, Госфонд содействия занятости, Фонд средств от приватизации государственного имущества)
|31 451,9
|Доходы Фонда реконструкции и развития Узбекистана
|5 463,5
|РАСХОДЫ, млрд сумов
(без государственных целевых фондов)
|62 170
|Социальные расходы
|35 034
|Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения
|34 664
|просвещение
|19 504,3
|из них средства, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений
|1 077,2
|Фонду поддержки высших образовательных учреждений сельскохозяйственного направления
|110,6
|здравоохранение
|9 562
|из них средства, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений
|803,6
|культура и спорт
|1 165,4
|наука
|389,3
|из них средства, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений
|26,5
|социальные пособия, материальная помощь и компенсационные денежные выплаты
|3 150,8
|организация общественных работ
|714
|Кредитная линия участвующим банкам на софинансирование Программы строительства жилых домов
|370
|Расходы на государственную поддержку ННО и других институтов гражданского общества
|15
|Расходы на экономику
|6 957,8
|из них эксплуатационные расходы водного хозяйства
|2 741,8
|средства, направляемые в Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель
|528,3
|целевые средства для финансовой поддержки фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию для госнужд на низкоурожайных землях
|330
|работы по благоустройству населенных пунктов
|1 116,4
|природоохранные работы
|307,1
|жилищно-коммунальные работы
|230,3
|развитие систем питьевого водоснабжения
|584,7
|Расходы на финансирование централизованных инвестиций
(финансирование проектов, включенных в госпрограммы развития, осуществляются через Фонд финансирования госпрограмм развития Узбекистана при Кабмине)
|3 047,6
|Содержание органов государственной власти, управления, юстиции и прокуратуры
|2 189,8
|Содержание органов судов
|219,7
|Содержание органов самоуправления граждан
|640,5
|Резервный фонд Кабмина, резервные фонды республиканского бюджета Каракалпакстана, областных бюджетов и бюджета Ташкента, бюджетов районов и городов
|520,2
|Прочие расходы
|13 545,4
|Профицит госбюджета
|59,5
|Расходы государственных целевых фондов
|31 451,9
|Расходы Фонда реконструкции и развития Узбекистана
|8 979