26 декабря вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызстана о деятельности пограничных представителей, подписанное 5 сентября в Бишкеке в ходе государственного визита Президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
Документом регламентируется деятельность пограничных представителей сторон по решению вопросов, связанных с урегулированием пограничных инцидентов на государственной границе.
В соответствии с соглашением пограничные представители в пределах участков своей деятельности контролируют соблюдение установленных правил пересечения госграницы и принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушением правил.
Совместно с компетентными государственными органами они также принимают необходимые меры по депортации (передаче) незаконных мигрантов и борьбе с контрабандой, обеспечивают контроль за проведением хозяйственных работ на госгранице, а также за водопользованием в пограничных водоемах и соблюдением правил охоты и рыболовства.
Кроме того, они своевременно информируют друг друга об угрозах распространения через государственную границу пожаров, эпидемий, эпизоотий и сельскохозяйственных вредителей.
Вступление в силу двустороннего документа послужит дополнительным юридическим механизмом для своевременного урегулирования возникающих вопросов на государственной границе.
Ibragimov Ibragimov
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