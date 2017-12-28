26 декабря вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызстана о деятельности пограничных представителей, подписанное 5 сентября в Бишкеке в ходе государственного визита Президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Документом регламентируется деятельность пограничных представителей сторон по решению вопросов, связанных с урегулированием пограничных инцидентов на государственной границе.

В соответствии с соглашением пограничные представители в пределах участков своей деятельности контролируют соблюдение установленных правил пересечения госграницы и принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушением правил.

Совместно с компетентными государственными органами они также принимают необходимые меры по депортации (передаче) незаконных мигрантов и борьбе с контрабандой, обеспечивают контроль за проведением хозяйственных работ на госгранице, а также за водопользованием в пограничных водоемах и соблюдением правил охоты и рыболовства.

Кроме того, они своевременно информируют друг друга об угрозах распространения через государственную границу пожаров, эпидемий, эпизоотий и сельскохозяйственных вредителей.

Вступление в силу двустороннего документа послужит дополнительным юридическим механизмом для своевременного урегулирования возникающих вопросов на государственной границе.