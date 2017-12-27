22 декабря, в день выступления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с посланием парламенту, в котором он подверг критике Министерство финансов, из ведомства были уволены 16 человек, сообщило УзА.

Среди уволенных — двое начальников главных управлений, двое заместителей начальников главных управлений, четверо начальников управлений, один замначальника управления, трое начальников и четверо сотрудников отделов. В последующие дни от должностей были освобождены еще восемь человек, и общее количество уволенных достигло 24.

Напомним, в своем выступлении Президент заявил, что не подпишет подготовленный Минфином государственный бюджет на 2018 год, пока он не будет пересмотрен.

«Я подпишу тот бюджет, который облегчит жизнь народа», — сказал глава государства. «Давайте сделаем каждого человека богатым, народ ведь платит налоги. Если мы будем его обдирать, как он будет платить налоги?» — отметил Шавкат Мирзиёев.