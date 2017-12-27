Какие мысли возникают в голове, если поднять ее и устремить свой взгляд в ночное небо? Эта темная глубина, пульсирующий свет звезд и неясный силуэт далеких планет завораживают, притягивают внимание, заставляют почувствовать себя крохотным на фоне бесконечной мощи космоса. Бездонная глубина над головой тысячи лет заставляет трепетать воображение, отчаянно мечтать о тайных знаниях того, что лежит за границей наших глаз и понимания. Тысячи лет люди не оставляли попыток понять космос. Астрономы считали звезды, составляли карты собирая знания поколение за поколением. И в итоге человечество вышло в космос, а потом ступило на Луну.

С момента выхода человека в космос прошло полвека. За это время технологии шагнули так далеко, что мобильные телефоны, которые сейчас держат в руках миллионы владельцев, в десятки раз мощнее вычислительных аппаратов Аполлона-11. Новый смартфон Artel U5 стал словно данью прогрессу, созданному человеком и пути, который он прошел, следуя за мечтой о звездах. Весь его внешний вид будто посвящен безбрежному океану над нашими головами. Начиная от плавных линий и заканчивая глубоким космическим темным цветом, он выглядит как важная часть космического корабля.

Часть чего-то большего

Artel U5 создан для того, чтобы глядя на него каждый владелец помнил, что он является частью чего-то большего.

Новый смартфон обладает всеми последними достижениями человечества в области производства мобильных телефонов, начиная от яркого, большого дисплея и заканчивая защитой отпечатком пальцев.

Новый смартфон продолжает линейку смартфонов Artel. Его функциональность, удобство и внешний вид по-настоящему впечатляют. Глубокий черный цвет, плавные линии, стильный дизайн с первого взгляда дают понять, что это не просто смартфон. Это гаджет символизирующий о прогрессивности его обладателя. О том, что он всегда готов идти вперед и покорять новые вершины.

Особенности смартфона

Artel U5 оснащен 5,7-дюймовым экраном, что составляет целых 83 процента от общей фронтальной части. Это гораздо больше, чем у аналогичных смартфонов тех же размеров. IPS-дисплей с форматом HD+ и разрешением 1440×720 пикселей отображает совершенно четкую, яркую картинку с высочайшей детализацией, которая к тому же, дополнена эффектом 2.5D. Этот эффект полностью меняет восприятие изображения, создает ощущение живости картинки. Сенсор потрясающе чуткий и быстрый, а для реакции достаточно даже малейшего касания.

Artel U5 оборудован двумя высококачественным камерами, каждая из которых спроектирована для конкретных задач. Передняя камера создана специально для создания селфи с невероятным качеством и детализацией. Разрешение селфи-камеры составляет 16 мегапикселей. Встроенная вспышка позволит создавать потрясающие снимки даже ночью. Основная камера предоставит широкий спектр возможностей. Например, можно создавать портреты, просто включив функцию Portrait, прекрасные снимки с функцией Beauty Face, панорамные снимки, HDR или яркие, красивые ночные снимки с функцией Night Shot.

Artel U5 оснащен большим количеством вспомогательных сенсоров, призванных сделать пользование смартфоном максимально удобным. Один из главных сенсоров — это сканер отпечатка пальца. С его помощью можно обезопасить все свои цифровые данные. Расположенный на задней панели сканер позволяет разблокировать U5 максимально быстро и удобно.

В смартфоне U5 установлены сенсоры освещенности, расстояния, датчик холла, акселерометр и гироскоп, которые постоянно работают для удобства пользователя.

Artel U5 оснащен 64-разрядным процессором от компании Qualcomm. На процессоре установлена мобильная система на кристалле Snapdragon с чипсетом 425. Процессор оснащен 4 ядрами. Тактовая частота каждого из них составляет 1,4 ГГц. За графику отвечает Adreno 308. Смартфон обладает 2 гигабайтами оперативной памяти. Постоянная память составляет 16 гигабайт с возможностью увеличения до 64 гигабайт. Смартфон имеет мощный аккумулятор емкостью 2900 мАч, которого хватит на полный день.

Artel U5 — это яркий представитель своего поколения современных, безопасных и функциональных смартфонов. Это верный и невероятно удобный спутник, готовый сопровождать владельца во всех путешествиях и свершениях. Artel U5 — выбор тех, кто любит быть впереди. Он для тех, кто всегда стремится стать лучше и изменить мир.

Презентация нового смартфона Artel U5 состоялась в Ташкенте 26 декабря в ТРЦ Atlas. Звуки живого оркестра, выступление иллюзиониста и словно только спустившийся с космического корабля, космонавт — все вокруг передавало атмосферу космоса.

По вопросам приобретения нового смартфона можно обращаться по телефону: (+99871) 150−99−88 или на официальную страницу производителя на Facebook: fb.com/artelmobile.official

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