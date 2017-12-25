Достон Ёкубов признан лучшим спортсменом года по версии Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Подводя итоги года, федерация объявила победителей в различных номинациях и наградила денежными премиями призеров чемпионата мира, прошедшего с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.





Обладатель золотой медали ЧМ Достон Ёкубов (69 кг) получил премию в размере 12 тысяч долларов, вице-чемпион мира Фарход Собиров и двукратный призер Иван Ефремов — 6000 долларов, обладатель «бронзы» Адхамжон Эргашев — 3000 долларов.

Наставник Достона Ёкубова Фарход Мирзаджанов признан лучшим тренером года. В номинации лучшая региональная федерация победила Федерация тяжелой атлетики Хорезмской области.