На состоявшихся в воскресенье выборах в районные кенгаши (советы) народных депутатов Ташкента победители выявлены в 279 из 330 избирательных округов. В 51 избирательном округе состоится повторное голосование, день его проведения станет известен в ближайшие дни, сообщает «Народное слово».

Как сообщил на брифинге в понедельник председатель Ташкентской городской избирательной комиссии Хамид Каримов, правом голоса воспользовались более 1,267 миллиона избирателей, что составило 81,2% от их общего числа.

Он отметил, что выборы прошли в полном соответствии с законодательством, на основе принципов открытости, транспарентности, гласности и в соответствии с общепризнанными нормами и международными стандартами.

В то же время Хамид Каримов сообщил о поступлении обращений о нарушениях, которые будут изучены, по каждому обращению будет принято решение.

Большинство мест в районных кенгашах получило Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) — 114 места, далее следуют Народно-демократическая партия Узбекистана — 41, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — 33 и Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» — 45 мест.

Из числа представителей органов самоуправления граждан избраны 46 депутатов.

Из всех депутатов 65 — женщины, что составляет 30,4% от общего числа. Молодежь в возрасте до 30 лет представлена 17 депутатами.

Кандидатами в депутаты были зарегистрированы 1650 человек.