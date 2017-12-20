Британские театральные педагоги — режиссер по пластике Ниф Доулинг и мастер по голосу Джон Такер — в интервью рассказывают о развитии театрального искусства в Великобритании, культурном обмене и впечатлениях о работе актеров Узбекистана. Доулинг и Такер провели мастер-классы в Узбекистане в рамках сотрудничества Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры и Британского совета в Узбекистане.

— Какую работу вы ведете в Ташкенте?

— (Н. Д.) Четыре года назад, на 450-летие Шекспира, мы начали сотрудничество с Британским советом. Тогда же я побывала здесь впервые — мы взглянули на мир классика драматургии в его связи с движением и голосом. В последующем это развилось в занятия по сценодвижению, а также голосу, и работа продолжается по сей день.

— (Д. Т.) Я обучаю речевой технике, известной в Великобритании. Эта инновационная педагогическая практика помогает актерам освоить текст, и она вызывает живой интерес у преподавателей здесь. Это обогащает культурный обмен между лондонским колледжем Роуз Бруфонд и Государственным институтом искусств и культуры Узбекистана.

— (Н. Д.) Соматический подход, понимание тела, как оно двигается и как движение связано с голосом, активно развивается в Великобритании в последние 15−20 лет. Этот подход не так активно практикуется в других странах.

— Есть ли различия в разных странах?

— (Н. Д.) Я замечаю, что актеры здесь с легкостью управляют собой, интерферируют текст на физическом уровне, объединяют его с эмоциями, увязывая с характером и ритмом.

— (Д. Т.) Меня также впечатлила эта эмоциональная насыщенность, особенно у молодых актеров. Женщины ожидаемо, по природе своей, используют эмоции. Но и парни, студенты в возрасте 20−22 лет, показывают глубокий эмоциональный контакт — это отличается от практики в Великобритании. Думаю, истоки этого можно найти в культуре. Замечательно, что я могу поделиться техникой, которая поддержит это качество.

— (Н. Д.) Когда студентам не нужно времени на настройку — это просто здорово. Ты входишь в аудиторию — и вы уже работаете.

— (Д. Т.) Я приношу сюда то, что характерно для британского актера, — начинать с мысли. Мысль определяет голос, движение, действие. Мыслительное начало является сильным внутренним концептом для британского актера. Обучение этому идет как своеобразный поиск центра актера, всего его существа.

В сравнении с этим узбекские актеры физически наполнены силой, связанной с эмоциями. Эмоциональное начало — это другая точка сборки для актера, студента. Таким образом происходит культурный обмен.

— (Н. Д.) С преподавателями мы отрабатывали технику Александера, позволяющую работать с телом. Она не часто используется актерами здесь. Эта техника подразумевает лучший результат при сосредоточии на балансе и удобных положениях тела.

— (Д. Т.) Британские голосовые техники знамениты в мире. Работая с актерами в Америке, чаще всего я слышу вопрос: «Почему актеры из Великобритании забирают наши рабочие места?»

Успех кроется в технике речи и технике тела в их проекции на текст. Мы изучали с узбекскими актерами тот мыслительный бэкграунд и структуру, которую дает Шекспир, мотивирует, служит истоком действия.

Британские голосовые практики позволяют актеру планировать свой голос в зависимости от вместимости театра. Голос должен звучать — и весь театр должен ощущать его. Я обучаю этим навыкам вместе с работой над текстом, как мы это делаем в Великобритании.

— Как меняется британское актерское мастерство с течением времени?

— (Д. Т.) Главное изменение после Второй мировой войны в том, что театр стал более реалистичным, отвечающим сегодняшнему дню. Большое влияние оказало телевидение. Конечно, ритм передачи, язык, музыкальность — все это шекспировское сохранено, сплетено с техникой голоса и тела. Еще и прекрасное сочетание с великим эмоциональным началом, которое я наблюдаю здесь, создает фантастическую картину.

— (Н. Д.) В отношении тела, подхода к движению произошел огромный сдвиг. Студенты занимаются балетом, акробатикой, классическим танцем, борьбой. Произошло признание двух вещей. Первое — работа актера над телом, связанная с текстом и воображением. В Великобритании это направление получило отличное развитие. Преподаватель сценодвижения в Великобритании изучает и роль воображения в актерском деле, что не характерно для части постсоветских стран. Второе изменение в Великобритании за последние 20 лет связано с влиянием Восточной Европы — физической работы, коллективного пения, акробатики, что происходит из теории Гротовского о психофизиологической подготовке актера. Это совершенно иная практика, отличная от основанной на Станиславском.

— Какие культурные тренды в Узбекистане вы можете отметить?

— (Н. Д.) Заметно влияние политических изменений за последний год. Люди встречают перемены, просыпается аппетит к новому. Думаю, перемены очень большие, ведь культура тесно связана с политической сферой. Студенты и преподаватели демонстрируют открытость, они легко взаимодействуют, добродушно подшучивают друг над другом — делая это деликатнее, чем, например, их коллеги в Европе. Мы работаем с группами по 10−12 преподавателей, они очень открыты и восприимчивы, легко, без раздумий подключаются к исполнению.

— (Д. Т.) Флюиды легкости ощущаются повсюду. Меньше протокола и формальностей, больше легкости.

— Каков стиль этих актеров? Каким вы видите их развитие?

— (Д. Т.) Я работал с актерами Национального академического драматического театра. Они столь же убедительны, как их коллеги в других театрах, где мне доводилось работать. Они в поиске, желании помочь отобразить и рассказать о жизни общества. Вне зависимости от убеждений, творческий поток не может быть остановлен. Сильная энергетика как у зрителей, так и у артистов. Это жажда учиться, делиться опытом, создавать характерна не только для артистов, она происходит на культурном уровне в узбекском обществе.

— (Н. Д.) Меня поразило, как зрители Молодежного театра — им было лет 10−12 — были захвачены представлением, как горели их глаза и как они воспринимали постановку. Сходное ощущение захватило меня в Музее прикладного искусства Узбекистана на восхитительной экспозиции, объединяющей прошлое и настоящее.

— В последние годы критики говорят, что в искусстве не осталось аутентичности, существует лишь в лучшем случае копирование. Согласны ли вы с этим? Каково будущее театра?

— (Н. Д.) Нет-нет, аутентичность есть. Во всем мире люди все больше возвращаются к истокам: становясь более искусными в техническом плане, профессионалами, они ищут пути к аутентичности. Мировая история дает лишь размах и глубину, обогащаемые личной историей, историей семьи, страны.

— (Д. Т.) Театр совершенно аутентичен сегодня, потому что реальны боль и страдание, реален жизненный опыт, и у нас есть право отразить все, суммой чего является человек. Конечно, нужна опора на источники, нужно их осмысление и изучение. Опасность здесь в том, что люди неправильно истолковывают, что есть театр, полагая что это слава или связывая его с реалити-шоу на ТВ. Все это не так. Это творческая сила, исходящая из ума и воображения, позволяющая обсудить важные темы, поднять и показать их людям.

— А что же с коммерциализацией искусства? Его нужно продавать.

— (Н. Д.) И да, и нет. Возможно, посещение лучших театров в мире стоит дорого, но публика ходит туда не потому, что это дорого, а потому что хорошо.

— (Д. Т.) Театр вбирает в себя множество вещей. Музыкальные постановки, представления для детей всегда будут нужны. Когда театр правдив и точен, он чрезвычайно силен. Поэтому нужно разнообразие театров. Само искусство требует обращенности к зрителю и широкого спектра.

— (Н. Д.) В Великобритании нет такой государственной системы поддержки театра, как у вас, где артисты получают пожизненную работу. Обычно актеры получают контракт на три-четыре недели выступлений и все. Иногда это контракт на год-два, но большинство гораздо короче. Это нормально.

— Как это влияет на работу артиста?

— (Н. Д.) Лучше всего, когда твой труд оплачивается навсегда (смеется). Но это не гарантирует его качество. Возможно, длительные контракты были бы хороши.

— (Д. Т.) Обе системы имеют свои выгоды. Думаю, каждый артист должен продолжать задавать себе вопрос: хорошо ли я делаю свою работу? И должно быть место для дискуссии об этом.

— Что бы вы посоветовали молодым людям, вовлеченным в искусство?

— (Д. Т.) Подчас выбор на профессиональном пути бывает сложен, и возможно, работа, которую вы выполняете сейчас, не очень-то вам нравится. Но это опыт и изучение, которые расширяют ваши возможности выбора.

— (Н. Д.) Продолжайте совершенствовать навыки, читать, декламировать, работать над телом и голосом. Посещайте театр, пишите о нем — развивайтесь. Питайте себя и практикуйте свое искусство, свое ремесло.

Ниф Доулинг (Niamh Dowling) является директором Школы актерского мастерства при Колледже театра и актерского мастерства Роуз Бруфорд (Лондон). Долгое время работает в качестве режиссера по пластике, обучает актерскому мастерству, проводя семинары в странах Европы, Азии, Южной и Центральной Америки, а также США и России. Является тренером по технике Александера, обучалась на тренера по пластике у Моники Пагно в Париже, у Анн Богарт, Нэнси Топф и Евы Каргчаг в Нью-Йорке. С 2002 года сотрудничает с театром «Песнь Козла» в Польше. Она является одним из специалистов, участвующих в онлайн-архиве «Раутледж Перфоманс».

Джон Такер (John Tucker) — тренер по голосу, ведет частную студию актерского мастерства в Лондоне. Ведет занятия в Британско-американской академии драматического искусства, Королевской академии драматического искусства, (RADA), Лондонском центре драмы. Член Объединенного общества музыкантов Великобритании (ISM), Американской ассоциации тренеров по голосу и речи (VASTA).

Беседовала Нозима Давлетова.