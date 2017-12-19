С 1 января 2018 года органам государственной власти на местах запрещено устанавливать задания для образовательных и медицинских учреждений по заготовке и сдаче лома и отходов черных металлов. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 18 декабря «О мерах по заготовке металлолома, производству и потреблению проката черных металлов на 2018 год».

Таким образом, прекращается десятилетиями существовавшая в Узбекистане (но не подтверждавшаяся, а даже отрицавшаяся официальными органами) практика сдачи школьниками и воспитанниками других образовательных учреждений металлолома. Похожее «задание», которое приходится выполнять школьникам, — сдача макулатуры.