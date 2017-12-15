Средний размер ежемесячной заработной платы в Узбекистане за период с января по сентябрь текущего года составил 1 миллион 346 сумов (123,6 доллара по текущему курсу Центрального банка — «Газета.uz»). Об этом сообщили представители Государственного комитета по статистике на заседании Международного пресс-клуба в четверг.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средний уровень зарплаты вырос на 14,2%, сообщило УзА.
Комментарии
Здравствуйте. Мне вот интересно, откуда представители комитета взяли эти данные? Средняя зарплата по моим опросам и наблюдениям составляет меньше миллиона. Можно посмотреть те же объявления вакансий в ОЛХ. Кому показываю ссылку на данную новость, все в шоке.
Это же средний размер оплаты) а его считаю так: один получает 4.5млн, другой 500 тысяч в среднем получается 2.5 млн )