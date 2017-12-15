Средний размер ежемесячной заработной платы в Узбекистане за период с января по сентябрь текущего года составил 1 миллион 346 сумов (123,6 доллара по текущему курсу Центрального банка — «Газета.uz»). Об этом сообщили представители Государственного комитета по статистике на заседании Международного пресс-клуба в четверг.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средний уровень зарплаты вырос на 14,2%, сообщило УзА.