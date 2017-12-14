Не изменяя традициям, в честь Нового года компания Golden House запускает праздничную акцию. Это отличная возможность приобрести просторную квартиру по специальным новогодним ценам.

В акции учувствуют 7 жилых комплексов Golden House:

Комплекс спроектирован как целый микрорайон в одном из наиболее перспективных районов Ташкента. Расположение и форма пятиэтажных домов образуют закрытые и уютные дворы, с обширными зелеными насаждениями и создают атмосферу дружного соседства.

Адрес: Сергерлийский р-н, ул. Янги Сергели. Ориентир: машинный базар.

Небольшой дом, выполненный в стиле ар-деко. Продуманные планировки и просторный двор делают Goldhill идеальным предложением для молодой семьи. Здание расположено недалеко от центра и от горного отдыха для всей семьи.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Паркентская. Ориентир: Korzinka.uz «Авиатор»

Жилой комплекс, сочетающий в себе комфорт современной новостройки и атмосферу роскошного Востока.

Дома находятся в развитой части Ташкента с крупной транспортной развязкой, что позволит жителям быстро добираться в любую часть города. Sebzor — это компромисс между восточной изысканностью и современной рациональностью.

Адрес: Шайхонтохурский р-н, ул. Себзар. Ориентир: ресторан Ikat, новое посольство Республики Казахстан.

Отличный комплекс для молодых семей. Собственный детский сад на территории комплекса, широкий двор с детскими площадками, экологически чистый спальный район с развитой инфраструктурой — здесь все предназначено для того, чтобы родителям и детям было комфортно.

Адрес: Шайхонтохурский р-н, массив Белтепа. Ориентир: новый ТашМИ, супермаркет Makro

«Новомосковская» — это архитектурный ансамбль премиум-класса, который состоит из семи восьмиэтажных зданий и является настоящей достопримечательностью Дархана. Комплекс расположен в центральной части Мирзо-Улугбекского района, в месте, которое жители Ташкента привыкли называть «Новомосковская».

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, ул. Осиё. Ориентир: Ирригационный институт.

Комфортное пространство для современной и активной жизни, сохраняющее национальные традиции восточной культуры. Здание щедро украшено травертином, изящными коваными элементами и восточной мозаикой.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукими. Ориентир: станция метро «Новза».

Современный жилой квартал для современного столичного жителя. Уже в самом названии проекта заложен фундамент его концепции — изысканный стиль в архитектуре и дизайне, наполненный романтичными и роскошными нотками Франции. Квартал будет выдержан в лучших традициях французской эстетики: мансарды, двухуровневые квартиры, просторные террасы, зеленые площадки, широкие окна, беседки-ротонды и большая территория для отдыха.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Мукими. Ориентир: бывший Текстильный комбинат, мост Мукими

Новогодние скидки от 48 миллионов сум продлятся до 30 декабря.

Акция не распространяется на коммерческую недвижимость. Акция действует при 100% оплате за наличный и безналичный расчет, на квартиры комплексов: Yangi Sergeli, Goldhill, Sebzor, Yangi Beltepa, «Новомосковская», Novza, Parisien. Срок действия акции — до 30 декабря 2017 года. Все объекты, кроме Novza и Parisien, попадают под условия ПКМ №527.

Кол-центр: (+99871) 150−11−11

Адрес офиса продаж: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская». Ориентир: Ирригационный институт, Дархан.

Информация по стоимости: http://t.me/goldenhouseuz_bot

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