4 декабря в Ташкент прибыла делегация Университета Вебстера (США) во главе с вице-президентом Питером Махером. В ее составе деканы Школы бизнеса и технологий им. Уокера и Школы образования данного вуза Симмон Куммингс и Бренда Файф.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, цель визита — обсуждение с узбекской стороной технических, юридических и финансовых вопросов, связанных с открытием филиала Университета Вебстера в Ташкенте, и достижение договоренностей о начале его функционирования с нового учебного года — сентября 2018 года.

Напомним, соглашение между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и Университетом Вебстера по открытию первого филиала американского вуза в Ташкенте было подписано по итогам Узбекско-американского бизнес-форума, состоявшегося в рамках сентябрьского визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Нью-Йорк.

В Ташкенте делегация Университета Вебстера проведет встречи в министерствах высшего и среднего и специального образования, дошкольного образования, информационных технологий и коммуникаций. В ходе переговоров стороны согласуют учебные программы создаваемого вуза.

По информации посольства Узбекистана в Вашингтоне, делегация США также посетит ряд университетов (Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкентский государственный экономический университет) и филиалов зарубежных вузов (Университет Инха, Туринский политехнический университет, Сингапурский институт менеджмента, Вестминстерский университет), чтобы ознакомиться с организацией учебного процесса.

Ожидается, что в филиале Университета Вебстера узбекские студенты смогут получать степень бакалавра и магистра по таким направлениям, как «информационные технологии», «информационная безопасность», «развитие СМИ», «бизнес», «естественные науки» и «педагогика». Обучение будет проходить на английском языке с привлечением профессоров американского вуза и местных преподавателей.

Университет Вебстера был создан в 1915 году в Сент-Луисе (штат Миссури). Он имеет семь международных филиалов, функционирующих в Швейцарии, Австрии, Греции, Голландии, Китае, Таиланде и Гане. Вуз занимает 24-е место в рейтинге лучших американских университетов 2017 года.