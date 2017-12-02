По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 4 декабря в Ташкент с официальным визитом прибудет Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, сообщило УзА.

В ходе встреч на высшем уровне планируется обсудить текущее состояние узбекско-афганских отношений и приоритеты развития сотрудничества на долгосрочную перспективу, а также обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и вопросам обеспечения региональной безопасности.

По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной и других областях, а также коммерческих контрактов.

В программе визита Президента Афганистана также посещение Бухары, где высокий гость выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами Бухарского государственного университета.