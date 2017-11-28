«Лаборатория бизнеса» пригласила в студию создателей нескольких успешных ресторанов, авторов потрясающих идей, неисправимых трудоголиков и замечательных собеседников. Санжар Максудов — управляющий партнер Smart Group Restaurants (Steam bar, «Паштет», «Бамбарбия», «Будильник» и другие). Бахритдин Чустий — сооснователь Chustiy’s Cuisine, Tez Food, SalSal restaurant, автор идеи и инициатор рекордного плова, автор книги «365 дней солнца».

Что нужно для открытия ресторана в Узбекистане? С какими проблемами сталкиваются рестораторы? Какие новинки в ресторанной индустрии ждут нас в новом году? Ответы на эти и многие другие вопросы — в новом интервью проекта. Рекомендуем всем, что хочет добиться успеха.

Спонсор интервью — ТМ «Dilmah».

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.