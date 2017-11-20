В октябре 2017 года MyTaxi объявили о пополнении автопарка до 800 машин и общем улучшении качества своих услуг. Сегодня руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Диана Кешишян рассказывает о главных преимуществах использования MyTaxi в корпоративном сегменте, приводит популярные аргументы постоянных клиентов сервиса, а также подсказывает, как получить 200 тысяч сумов бесплатно на счет компании.

5 причин в пользу выбора MyTaxi для бизнеса от Дианы Кешишян:

1. Оплата перечислением

«Один из самых очевидных плюсов использования MyTaxi для юридических лиц — это, конечно же, оплата услуг такси перечислением, — рассказывает Диана. — Сохранность наличных денег, простота заказа и удобная система контроля и отчетности создают комфортные условия как для сотрудников, так и для руководителей компании».

2. Быстрая подача такси

В центральных районах Ташкента после подачи заявки в приложении, такси приезжает в течение 5 минут. Но бывает и так, что возникают сложности с вызовом машины в отдаленные районы города (ТТЗ, Ипподром, Куйлюк). Если даже вызов и принят, то приходится ждать по 15−20 минут. В MyTaxi тщательно прорабатывают именно такие зоны, анализируют данные и частоту заказов, и стараются решать эту проблему расширением штата водителей. Также в компании прогнозируют часы «пик» и стараются по мере спроса распределять нагрузку по районам.

3. Выбор тарифа и наличие машин повышенной комфортности

Еще одним преимуществом корпоративного подключения является то, что можно выбрать абсолютно любой тариф, существующий в системе MyTaxi. То есть нет необходимости заключать отдельный договор на конкретный тариф. К слову о тарификации, помимо самого популярного тарифа «Эконом», который обслуживают абсолютно все машины системы, большой популярностью у корпоративных клиентов пользуется тариф «Комфорт», который обслуживается автомобилями Gentra, Cobalt и Lacetti. Тарифы «Доставка» и «Перегон» также доступны для корпоративного сегмента, что является приятным бонусом для сотрудников.

4. Контроль за транспортными расходами сотрудников

Прозрачная система контроля за поездками позволяет руководству отслеживать и стоимость поездок, и маршруты своих сотрудников, а также анализировать их транспортные расходы ежемесячно или ежедневно.

5. Наличие курьерской службы, а также доставка еды от MyTaxi Express

Не у каждой службы такси есть отдельная опция курьерский доставки и доставки еды. MyTaxi предоставляет услуги доставки документов, которые можно оплачивать по безналичному расчету, а также уже заслуживший популярность сервис MyTaxi Express, который работает на базе мобильного приложения MyTaxi. И несмотря на то, что услуги по доставке еды пока недоступны для безналичной оплаты со счета компании, сотрудники, часто пользующиеся сервисом MyTaxi, с удовольствием заказывают еду в офис в течение рабочего дня.

Отзывы постоянных клиентов:

Александра Иванюженко, Потребитель.уз: «Для меня большим удобством является то, что при передвижении на такси не надо думать о наличных деньгах. Для меня MyTaxi — это быстро, удобно, безопасно. Еще один немаловажный момент — не нужно объясняться. Сказала вот тут остановить и подождать — без проблем. Вот сюда заехать — без проблем. Перепутала направление — разворачиваемся и сюда. Пост оплата — великое дело. А если она перечислением — то совсем хорошо».

Наталья Баймуратова, Afisha Media: «По роду своей деятельности очень часто вынуждены пользоваться такси, поэтому руководством было принято решение подключиться к сервису MyTaxi. Мы довольны сервисом и быстрой подачей авто, а руководство довольно тем, что мы всегда и везде и успеваем».

MyTaxi дарит 200 тысяч сумов на счет компании при первом подключении. Чтобы получить депозит на первые поездки, нужно сказать при оформлении договора кодовую фразу «Я выбираю MyTaxi».

Подробности о корпоративном подключении можно получить по телефонам: (+99871) 200−44−22, (+99871) 202−15−15.

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