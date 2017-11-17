Для Узбекистана начался новый этап развития — многочисленные реформы, новшества и проекты, казавшиеся ранее невыполнимыми, приобрели реальные черты и уже внесли свой вклад в экономику и социальную жизнь республики. Вдохновленные новыми возможностями, отечественные компании делают смелые шаги на международном уровне. Одна из них, ООО Technic Diesel Motors, поставила перед собой непростую задачу — стать связующим звеном между гражданами Узбекистана и крупнейшим в мире автопроизводителем Toyota. На переговоры ушло долгих два года, но это того стоило — крупнейший японский концерн теперь официально представлен в Узбекистане.

Первым в Узбекистане официальным дилером Toyota стала компания ООО Technic Diesel Motors, в распоряжении которой не только продажа импортированных автомобилей, но и техническое обслуживание: поставка необходимых оригинальных запасных частей ведется напрямую с завода-изготовителя. Кроме того, на все автомобили японской марки, приобретенные у ООО Technic Diesel Motors, предоставляется официальная гарантия на 3 года.

Toyota не нуждается в представлении — это всемирно известная марка автомобилей, прочно ассоциирующаяся с качеством и надежностью. На отечественном рынке ООО Technic Diesel Motors на данный момент представляет три модели, такие как Land Cruiser 200 (4 л и 4,6 л), RAV4 (2,5 л) и ожидаемую во всем мире новинку — Land Cruiser Prado 2018 (2,7 л и 4 л). Кроме того, дилер также работает над расширением модельного ряда.

Работа компании ООО Technic Diesel Motors, вне всякого сомнения, стала новым витком для развития конкуренции внутри республики и открыла новые горизонты для сотрудничества Узбекистана с мировыми брендами автомобилестроения.

ООО Technic Diesel Motors приглашает всех жителей Узбекистана 18 ноября в 18:30 в ТРЦ Samarqand Darvoza на официальную презентацию обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2018. Именно в этот день обновленная легенда появится в Узбекистане, и внедорожник предстанет перед публикой во всей красе. Автомобиль будет выставляться до 1 декабря 2017 года.

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