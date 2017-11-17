Федерация футбола Узбекистана заключила меморандумы с Футбольной ассоциацией Кореи и Японской футбольной ассоциацией, сообщила пресс-служба ФФУ. Документы были подписаны в ходе рабочих поездок президента ФФУ Умида Ахмаджонова в Сеул и Токио 16−17 ноября.

Меморандум с Футбольной ассоциацией Кореи позволит участвовать в учебных занятиях, конкурсах, курсах, семинарах и конференциях с экспертами двух федераций. Кроме того, стороны договорились работать совместно в организации товарищеских матчей между различными национальными командами двух стран.

Сотрудничество с Японской футбольной ассоциацией подразумевает проведение товарищеских матчей между национальными командами двух стран, организацию различных соревнований и сезонных встреч, обмен опытом между тренерами ФФУ и ЯФА.

Стороны также договорились об организации семинаров для тренеров и медицинского персонала, обмене знаниями и опытом тренеров и менеджеров футбольных академий, организации учебных курсов для развития детского футбола, а также сотрудничестве в повышении качества судейства.