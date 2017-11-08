Иностранные инвестиции в Узбекистан с начала года составили 4,2 млрд долларов. Об этом на круглом столе по совершенствованию инвестиционного климата в стране 8 ноября сообщил председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев.

3,7 млрд долларов из общего объема инвестиций пришлось на прямые иностранные инвестиции. В числе инвесторов — компании из США, Турции, Южной Кореи, Германии, России и Японии, отметил он.

При этом в 2011—2016 годах объем иностранных инвестиций в Узбекистан снизился на 40% — с 3,3 млрд до 1,9 млрд долларов.

По словам Азима Ахмедхаджаева, одной из задач комитета является раскрытие полного инвестиционного потенциала страны. Усилия в этом направлении признаны Всемирным банком в новом рейтинге «Ведение бизнеса-2018», в котором Узбекистан вошел в десятку мировых лидеров по улучшению делового климата.

«С 2012 по 2017 годы Узбекистан поднялся на 92 позиции в рейтинге — со 166-го на 74-е место. Наша следующая цель довольно амбициозна — мы хотим войти в топ-20 стран рейтинга к 2025 году», — заявил глава Госкоминвестиций.

Председатель комитета отметил, что на пути к указанной «суперцели» инвестиционная политика Узбекистана будет совершенствоваться с акцентом на развитие приоритетных секторов экономики, улучшение эффективности механизма привлечения иностранных инвестиций, поиск новых путей сотрудничества с инвесторами и развитие новых проектов.

Узбекистан проводит значительный пересмотр законодательной базы для привлечения иностранных инвестиций, подчеркнул Азим Ахмедхаджаев. Разработан проект концепции Инвестиционного кодекса, который недавно опубликован для обсуждения. «Это консолидированный правовой документ, который не имеет каких-либо ссылок на внешние нормативные акты или статьи», — отметил он.

Улучшение доступности корпоративной финансовой информации и доведение финансовой отчетности отечественных компаний до международных стандартов — еще одна задача комитета.



В третьей декаде ноября должно состояться заседание Совета по иностранным инвестициям, где планируется обсудить механизмы частно-государственного партнерства в Узбекистане, а также соответствующий законопроект.