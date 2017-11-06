У Ферганской области появился туристический бренд, сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана.

Утвержденный областным хокимиятом логотип отражает «развивающийся экотуризм посредством изображения гор, окружающих долину, гастрономическую и агротуристическую сферы — через ярко-алый гранат, культурно-познавательный туризм посредством голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек».

Круглая форма логотипа также напоминает ляган (керамическое блюдо — ред.), расписанный риштанскими мастерами, а пестрая цветовая гамма, обрамляющая фигуру, символизирует маргиланский шелк, говорится в сообщении.

Логотип сопровождает лозунг «Ferghana. Enjoy the Beauty» («Фергана. Насладись красотой»).