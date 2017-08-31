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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: Памятник Исламу Каримову открыт в Ташкенте

В церемонии открытия памятника Исламу Каримову приняли участие Президент Шавкат Мирзиёев и супруга Первого Президента Татьяна Каримова.

Сегодня, 11:40   Политика   Медиа  

Памятник Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову был открыт перед резиденцией Оксарой в Ташкенте 31 августа.

В церемонии приняли участие Президент Шавкат Мирзиёев, супруга Первого Президента Татьяна Каримова, премьер-министр Абдулла Арипов и его заместители, руководители и сотрудники министерств и ведомств, представители парламента и общественности.

Автор памятника — скульптор Ильхом Жаббаров, который также является автором Монумента независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимости) и памятника Амиру Темуру в центре столицы.

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Текст: «Газета.uz»      6 270
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