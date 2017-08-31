Фото: Памятник Исламу Каримову открыт в Ташкенте

В церемонии открытия памятника Исламу Каримову приняли участие Президент Шавкат Мирзиёев и супруга Первого Президента Татьяна Каримова.

Памятник Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову был открыт перед резиденцией Оксарой в Ташкенте 31 августа.

В церемонии приняли участие Президент Шавкат Мирзиёев, супруга Первого Президента Татьяна Каримова, премьер-министр Абдулла Арипов и его заместители, руководители и сотрудники министерств и ведомств, представители парламента и общественности.

Автор памятника — скульптор Ильхом Жаббаров, который также является автором Монумента независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимости) и памятника Амиру Темуру в центре столицы.



Фото