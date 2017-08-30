Президент Узбекистана выразил соболезнования США

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Дональду Трампу в связи с жертвами среди населения от урагана «Харви» в Техасе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту США Дональду Трампу, в котором отмечается: «С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного урагана „Харви“ в штате Техас».

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, «глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

За восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков, число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30. В подтопленных районах спасено 13 тысяч человек, передает агентство РИА Новости.