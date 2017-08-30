РУ O`Z ЎЗ
30 августа, среда Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: twitter.com/GregAbbott_TX

Президент Узбекистана выразил соболезнования США

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Дональду Трампу в связи с жертвами среди населения от урагана «Харви» в Техасе.

Сегодня, 13:09   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту США Дональду Трампу, в котором отмечается: «С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного урагана „Харви“ в штате Техас».

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, «глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

За восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков, число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30. В подтопленных районах спасено 13 тысяч человек, передает агентство РИА Новости.

Текст: «Газета.uz»      690
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:39

1 сентября общественный транспорт столицы начнет работу раньше

Сегодня, 12:30

Программу улучшения системы «Э-правительство» примут с учетом народного обсуждения

Сегодня, 11:46

Проект «Безопасный город» охватит весь Узбекистан

Сегодня, 10:21

Узбекистан назван самым перспективным направлением для экспорта из России

Сегодня, 10:00

LG представит новинки технологий по уходу за одеждой на выставке IFA 2017

Сегодня, 09:54

В Кибрае мужчина пытался убить неофициальную супругу и ее детей

Вчера, 23:08

Учебный год в школах начнется 2 сентября

Вчера, 20:58

Достойная оплата, ротация, декларирование доходов — проект закона о госслужбе

Популярное

Фото, видео: Глава МВД проверил готовность личного состава ГУВД Ташкента

В Ташкенте стартовал социальный проект в защиту животных

Лола Каримова-Тилляева планирует покинуть пост посла Узбекистана в ЮНЕСКО

Шавкат Мирзиёев наблюдал за военными учениями на полигоне «Каттакургон»