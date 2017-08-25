Спасатели оказали помощь пораженному электричеством мужчине

23 августа в 20:25 в дежурную часть Управления по чрезвычайным ситуациям Андижанской области поступил звонок от работника электросети Андижана. Он сообщил, что его коллегу при проведении ремонтных работ на крыше многоэтажного дома ударило электрическим током, отчего тот потерял сознание.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели дежурной смены оперативно прибыли на место происшествия по улице Бобуршох. Оказав потерпевшему первую помощь и используя специальное снаряжение, спасатели спустили мужчину с крыши многоэтажного дома и передали врачам скорой помощи.