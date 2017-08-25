Футбол: Состоялись жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Европейские футбольные клубы узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов и Лиги Европы.

24−25 августа в Монако состоялись жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов будут сыграны уже 12−13 сентября. Второй тур состоится 26−27 сентября, третий — 17−18 октября, четвертый — 31 октября-1 ноября, пятый — 21−22 ноября, шестой — 5−6 декабря.

Две сильнейшие команды каждой группы примут участие в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится в Ньоне 11 декабря. Восемь команд, занявших третьи места, примут участие в жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы.



В тот же день УЕФА назвал лучшего игрока сезона 2016−2017. Им стал португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В прошлом сезоне футболист в составе «Королевского клуба» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира, также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов). Португалец в третий раз в карьере выиграл приз игрока года по версии УЕФА (2014, 2016, 2017) и опередил по количеству данных наград нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который дважды признавался футболистом года в Европе (2011, 2015).

Фото: twitter.com/ChampionsLeague.

Лучшей футболисткой года в Европе стала голландка Лике Мартенс, которая в составе сборной Нидерландов выиграла чемпионат Европы. На турнире она забила три мяча.

Голкипер туринского «Ювентуса» 39-летний Джанлуиджи Буффон получил награду лучшего вратаря Лиги чемпионов сезона 2016−17. Лучшим защитником стал испанец Серхио Рамос из «Реала», его хорватский одноклубник Лука Модрич был выбран лучшим полузащитником Лиги чемпионов в прошедшем сезоне.

Итальянский нападающий «Ромы» Франческо Тотти получил награду президента УЕФА из рук главы ассоциации Александера Чеферина. В прошедшем сезоне Тотти, которому в сентябре исполнится 41 год, завершил свою 25-летнюю карьеру в «Роме».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017−18

Группа A: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия).

Группа B: «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).

Группа C: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).

Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).

Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).

Группа F: «Шахтер» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Голландия).

Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия).

Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).

Встречи первого тура Лиги Европы будут сыграны 14 сентября. Второй тур запланирован на 28 сентября, третий — 19 октября, четвертый — 2 ноября, пятый — 23 ноября, шестой — 7 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2017−18

Группа A: «Вильярреал» (Испания), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Астана» (Казахстан), «Славия» (Чехия).

Группа B: «Динамо» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Партизан» (Сербия), «Скендербеу» (Албания).

Группа C: «Брага» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Хоффенхайм» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Группа D: «Милан» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Риека» (Хорватия), АЕК (Греция).

Группа E: «Лион» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Аполлон» (Кипр).

Группа F: «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Россия), «Шерифф» (Молдавия), «Фастав Злин» (Чехия).

Группа G: «Виктория» (Чехия), «Стяуа» (Румыния), «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль), «Лугано» (Швейцария).

Группа H: «Арсенал» (Англия), БАТЭ (Беларусь), «Кёльн» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Группа I: «Ред Булл» (Австрия), «Марсель» (Франция), «Витория» (Португалия), «Коньяспор» (Турция).

Группа J: «Атлетик» (Испания), «Герта» (Германия), «Заря» (Украина), «Эстерсунд» (Швеция).

Группа K: «Лацио» (Италия), «Ницца» (Франция), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Витесс» (Голландия).

Группа L: «Зенит» (Россия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).

Две сильнейшие команды каждой группы примут участие в жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится в Ньоне 11 декабря.