Футбол: Состоялись жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Фото: twitter.com/ChampionsLeague
24−25 августа в Монако состоялись жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов будут сыграны уже 12−13 сентября. Второй тур состоится 26−27 сентября, третий — 17−18 октября, четвертый — 31 октября-1 ноября, пятый — 21−22 ноября, шестой — 5−6 декабря.
Две сильнейшие команды каждой группы примут участие в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится в Ньоне 11 декабря. Восемь команд, занявших третьи места, примут участие в жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы.
В тот же день УЕФА назвал лучшего игрока сезона 2016−2017. Им стал португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В прошлом сезоне футболист в составе «Королевского клуба» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира, также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов). Португалец в третий раз в карьере выиграл приз игрока года по версии УЕФА (2014, 2016, 2017) и опередил по количеству данных наград нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который дважды признавался футболистом года в Европе (2011, 2015).
Фото: twitter.com/ChampionsLeague.
Лучшей футболисткой года в Европе стала голландка Лике Мартенс, которая в составе сборной Нидерландов выиграла чемпионат Европы. На турнире она забила три мяча.
Голкипер туринского «Ювентуса» 39-летний Джанлуиджи Буффон получил награду лучшего вратаря Лиги чемпионов сезона 2016−17. Лучшим защитником стал испанец Серхио Рамос из «Реала», его хорватский одноклубник Лука Модрич был выбран лучшим полузащитником Лиги чемпионов в прошедшем сезоне.
Итальянский нападающий «Ромы» Франческо Тотти получил награду президента УЕФА из рук главы ассоциации Александера Чеферина. В прошедшем сезоне Тотти, которому в сентябре исполнится 41 год, завершил свою 25-летнюю карьеру в «Роме».
Встречи первого тура Лиги Европы будут сыграны 14 сентября. Второй тур запланирован на 28 сентября, третий — 19 октября, четвертый — 2 ноября, пятый — 23 ноября, шестой — 7 декабря.
Две сильнейшие команды каждой группы примут участие в жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится в Ньоне 11 декабря.
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