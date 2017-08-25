Сенат принял закон о бизнес-омбудсмане

Бизнес-омбудсман будет обеспечивать защиту прав и интересов как отечественных субъектов предпринимательства, так и иностранных компаний, ведущих бизнес в Узбекистане.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 11-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства». Институт бизнес-омбудсмана был учрежден указом Президента от 5 мая.

Закон определяет основные задачи уполномоченного: участие в реализации государственной политики в области предпринимательства, защита прав и интересов предпринимателей, оказание им правовой поддержки, оценка эффективности воздействия принятых актов на развитие предпринимательской деятельности, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Бизнес-омбудсман наделен полномочиями по осуществлению контроля за безусловным соблюдением прав и законных интересов предпринимателей. Он рассматривает жалобы на решения государственных органов и организаций, действия их должностных лиц, нарушающих права предпринимателей, осуществляет мониторинг законности проверок их деятельности, обращается в суды с заявлениями и исками, участвует в заседаниях госорганов.

В законе определен перечень вопросов, которые не могут быть предметом деятельности уполномоченного. Это экономические споры между предпринимателями, споры, вытекающие из семейных, трудовых и других правоотношений, не связанные с предпринимательством, а также вопросы, отнесенные к компетенции суда и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следствия, дознания и исполнения наказания.

Уполномоченный назначается на должность и освобождается от нее Президентом и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу либо подвергнут административным взысканиям без согласия Президента.

Институт уполномоченного должен обеспечивать защиту прав и законных интересов не только субъектов предпринимательства республики, но и иностранных компаний, ведущих свой бизнес в Узбекистане. Это должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны и улучшению делового климата.

Председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов так отметил взаимосвязь и различия ТПП и бизнес-омбудсмана: «ТПП работает в трех направлениях. Самое главное — это поддержка предпринимателей, их в нашей стране 525 тысяч, второе — это их защита, третье — контроль на определенном уровне. Первостепенной задачей бизнес-омбудсмана является контроль за безусловным соблюдением прав и законных интересов предпринимателей. Если ТПП — это негосударственная организация, то бизнес-омбудсман — представитель Президента».

