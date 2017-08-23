Создается Министерство дошкольного образования

В Узбекистане будет создано Министерство дошкольного образования. Прием с детсады будет осуществляться с 3 лет.

В Узбекистане будет образовано Министерство дошкольного образования, сообщил на заседании Международного пресс-клуба в среду министр народного образования Улугбек Иноятов.

«Президент поставил такую задачу, чтобы дети приходили в школу подготовленными к школьному обучению. В связи с этим в будущем будет развиваться сеть дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в нескольких формах, в том числе в негосударственной форме и в форме краткосрочного пребывания детей. Поэтому требуется создание Министерства дошкольного образования», — отметил министр.

По его словам, новое министерство будет заниматься вопросами методики и методологии обучения и воспитания детей в дошкольном возрасте, а также подготовки детей к школьному обучению.

Улугбек Иноятов также прокомментировал недавно утвержденное правительством положение о дошкольных образовательных учреждениях, в которых возраст воспитанников государственных ДОУ определен с 3 до 7 лет. Ранее дети принимались в ДОУ с 2 лет.

«Во всех развитых странах принят такой же возраст, потому что до 3 лет дети часто болеют, они плохо адаптируются в общественных местах. Лучшее обучение и воспитание до 3 лет — это дома, родителями, это дает очень большой положительный результат», — сказал министр.

В 2 года ребенок еще очень маленький, ему сложно адаптироваться, он еще не может себя полностью обслужить — одеться, помыть руки, сходить в туалет, покормить себя.

«Задачи ДОУ — не уход за детьми в таком возрасте, а обучение и воспитание. Поэтому мы, изучив опыт других стран, решили в Узбекистане также принимать в ДОУ с 3 лет», — отметил Улугбек Иноятов.

На вопрос корреспондента «Газеты.uz» о том, как быть женщинам, которые получают пособие по уходу за ребенком до достижения им 2 лет, а отдать в детский сад смогут теперь лишь с 3 лет, министр народного образования ответил следующее:

«Мы привыкли, чтобы государство все время создавало условия, взяло на себя все обеспечение. Мы живем в рыночных условиях. Я думаю, чтобы завести ребенка, семья должна готовиться к этому — с моральной и материальной стороны», — и рекомендовал обратиться с этим вопросом к социологам или самим родителям.