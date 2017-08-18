Сенат соберется на 11-е пленарное заседание 24 августа

Сенат рассмотрит законы о защите детей от вредной информации, о бизнес-омбудсмане, об установлении Дня молодежи и другие.

Одиннадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 24 августа в Ташкенте. Как сообщила информационная служба верхней палаты парламента, в повестку дня заседания внесено рассмотрение ряда законов.

В их числе — законы «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью», «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства», «Об обращениях физических и юридических лиц» (новая редакция), «О выборах в районные Кенгаши народных депутатов города Ташкента» и «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан».

Сенаторы также рассмотрят законы «Об установлении Дня молодежи Республики Узбекистан», «Об установлении Дня работников сельского хозяйства Республики Узбекистан» и другие законы.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы об отнесении городов Тойтепа, Янгиюль и Ахангаран Ташкентской области к категории городов областного подчинения.