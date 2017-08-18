РУ O`Z ЎЗ
18 августа, пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Информационная служба Сената

Сенат соберется на 11-е пленарное заседание 24 августа

Сенат рассмотрит законы о защите детей от вредной информации, о бизнес-омбудсмане, об установлении Дня молодежи и другие.

Сегодня, 19:09   Политика  

Одиннадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 24 августа в Ташкенте. Как сообщила информационная служба верхней палаты парламента, в повестку дня заседания внесено рассмотрение ряда законов.

В их числе — законы «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью», «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства», «Об обращениях физических и юридических лиц» (новая редакция), «О выборах в районные Кенгаши народных депутатов города Ташкента» и «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан».

Сенаторы также рассмотрят законы «Об установлении Дня молодежи Республики Узбекистан», «Об установлении Дня работников сельского хозяйства Республики Узбекистан» и другие законы.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы об отнесении городов Тойтепа, Янгиюль и Ахангаран Ташкентской области к категории городов областного подчинения.

Текст: «Газета.uz»      912
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:05

У прокуратуры Ташкентской области появился сайт

Сегодня, 18:13

Хайрулла Нуриддинов возглавил телерадиоканал «Узбекистан»

Сегодня, 17:32

Фестиваль «Волшебство танца» пройдет в Хиве

Сегодня, 17:00

OLED-телевизор от LG снова завоевал высшую награду EISA

Сегодня, 14:56

В Бекабад будет запущена электричка

Сегодня, 14:42

55 пассажиров UTair не вылетели в Москву из-за замены самолета (обновлено)

Сегодня, 14:14

Более 90 разыскиваемых лиц задержаны в столице

Сегодня, 14:00

Fratelli Casa: «Нас создало время и наши верные покупатели»

Популярное

В Алмалыке приготовили рекордный плов

Сертификат освободит абитуриентов от экзамена по иностранному языку

Процесс оформления загранпаспорта будет «максимально автоматизирован»

Абитуриенты будут узнавать результаты сразу после тестов — Шерзод Шерматов