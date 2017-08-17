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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Футбол: Оглашен состав сборной на матчи против Китая и Южной Кореи

Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Китая и Южной Кореи в рамках азиатского отборочного этапа к ЧМ-2018 в России.

Сегодня, 16:07   Спорт  

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян объявил состав из 27 игроков, которые сыграют против Китая и Южной Кореи в рамках азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018, сообщила Федерация футбола.

Состав

Вратари: Александр Лобанов («Пахтакор»), Игнатий Нестеров («Локомотив» Ташкент), Никита Рыбкин («Коканд-1912»);

Защитники: Фаррух Сайфиев («Насаф»), Владимир Козак («Пахтакор»), Виталий Денисов («Локомотив» Москва, Россия), Анзур Исмаилов («Чанчунь Ятай», Китай), Шерзод Аъзамов («Пахтакор»), Егор Кримец («Бэйцзин Гоань», Китай), Акмаль Шорахмедов («Насаф»), Ислом Тухтаходжаев («Локомотив» Ташкент), Даврон Хашимов («Пахтакор»);

Полузащитники: Сервер Джепаров («Эстегляль» Тегеран, Иран), Джалолиддин Машарипов («Локомотив» Ташкент), Сардор Мирзаев («Локомотив» Ташкент), Элдор Шомуродов («Ростов», Россия), Азиз Ганиев («Насаф»), Одил Ахмедов («Шанхай СИПГ», Китай), Фозил Мусаев («Джубило Ивата», Япония), Азиз Хайдаров («Ажман», ОАЭ), Отабек Шукуров («Бунёдкор»), Джамшид Искандеров («Пахтакор»), Сардор Рашидов («Аль-Джазира», ОАЭ), Марат Бикмаев («Локомотив» Ташкент).

Нападающие: Темурходжа Абдухаликов («Аль-Сайлия», Катар), Игорь Сергеев («Пахтакор»), Александр Гейнрих («Ордабасы», Казахстан).

Узбекистан с 20 августа организует сборы в Ташкенте, в рамках которых 25 августа проведет товарищеский матч с командой Кыргызстана.

Напомним, что в оставшихся двух матчах отборочного турнира к ЧМ-2018 Узбекистан проведет выездную встречу с Китаем 31 августа, а 5 сентября дома сыграет с Южной Кореей.

Текст: «Газета.uz»      241
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