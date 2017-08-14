«Узтрейд» будет поставлять овощи и фрукты в рестораны и отели России

11 августа представители компании «Узтрейд» при Министерстве внешней торговли Узбекистана (МВТ) и российского ритейлера «Ла Маре» подписали меморандум об открытии совместного торгового дома «Узтрейд ЛМ» в Москве.

«Узтрейд» обеспечит системные экспортные поставки плодоовощной продукции, производимой фермерскими и дехканскими хозяйствами Узбекистана.

Как сообщили «Газете.uz» в МВТ, торговый дом планируется открыть в конце сентября или октябре. По приблизительным оценкам, объем поставок с момента запуска до конца года может составить порядка 10 тысяч тонн свежих, сушеных и переработанных овощей и фруктов.

«Ла Маре» сотрудничает с такими сетевыми клиентами, как Х5 Retail Group, «Ашан», «Метро», O’KEY, «Азбука вкуса», «Магнит», «Глобус Гурме», «Алые Паруса», «Глобус», «Магнолия» и «Гиперглобус». Среди клиентов сегмента HoReCa в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи и других городов России и Казахстана — Hyatt, Baltschug Kempinski, Metropol, Mariott, Ritz Carlton, Renaissance, Radisson, Novikov Group, Ginza project, White Rabbit и другие.

Компания имеет рестораны La Maree в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Монако. Рестораны оказывают услуги кейтеринга для крупных мероприятий по всей России, в том числе правительственных форумов и банкетов первых лиц и звезд.