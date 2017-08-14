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14 августа, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Хасан и Хусан Мамасаидовы.

Фото: «Газета.uz»

Видео. Хасан и Хусан Мамасаидовы: «Любой успех зависит от вашего окружения»

Руководители компаний DEKOS и Deli.uz рассказывают о том, как развивать бизнес и сохранить гармоничные отношения с близкими.

Сегодня, 10:51   Экономика  

Проект «Лаборатория бизнеса» подготовил интервью с Хасаном и Хусаном Мамасаидовыми, владельцами известных компаний по поставке офисной и полиграфической продукции. Более 20 лет назад их отец начал развивать бизнес, подключив всех домочадцев. Сейчас у семьи Мамасаидовых несколько направлений, они проводят лекции и открыто отвечают на вопросы молодежи и других бизнесменов.

С какими трудностями им пришлось столкнуться? Как создать баланс между финансовыми и личными отношениями в большой семье? Об этом и многом другом смотрите в первой серии интервью.


Биография: родились в 1978 году. Окончили Ташкентский государственный технический университет, затем обучались по программе МВА. Сейчас Хасан — генеральный директор компании DEKOS, а Хусан — генеральный директор компании Deli.uz.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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Текст: «Газета.uz»      42
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