Видео. Хасан и Хусан Мамасаидовы: «Любой успех зависит от вашего окружения»

Хасан и Хусан Мамасаидовы.
Фото: «Газета.uz»
Проект «Лаборатория бизнеса» подготовил интервью с Хасаном и Хусаном Мамасаидовыми, владельцами известных компаний по поставке офисной и полиграфической продукции. Более 20 лет назад их отец начал развивать бизнес, подключив всех домочадцев. Сейчас у семьи Мамасаидовых несколько направлений, они проводят лекции и открыто отвечают на вопросы молодежи и других бизнесменов.
С какими трудностями им пришлось столкнуться? Как создать баланс между финансовыми и личными отношениями в большой семье? Об этом и многом другом смотрите в первой серии интервью.
Биография: родились в 1978 году. Окончили Ташкентский государственный технический университет, затем обучались по программе МВА. Сейчас Хасан — генеральный директор компании DEKOS, а Хусан — генеральный директор компании Deli.uz.
Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.
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