РУ O`Z ЎЗ
7 августа, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: religions.uz

Хадж совершат 7350 узбекистанцев

Из Узбекистана в Саудовскую Аравию для совершения хаджа отправилась первая группа паломников.

Сегодня, 12:09   Общество  

7 августа из Узбекистана в Саудовскую Аравию для совершения хаджа отправилась первая группа паломников в составе 459 человек, сообщил Комитет по делам религий при Кабинете Министров.

В период до 23 августа самолетами Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Медину из Ташкента, Бухары, Самарканда, Карши, Намангана и Ургенча будут доставлены 7350 паломников. Оттуда они будут доставлены на автобусах в Мекку. Обратные рейсы (из Джидды) запланированы на 8−24 сентября.

Как мы уже писали, с этого года квота на хадж для Узбекистана увеличена, ранее она составляла 5200 человек. По решению Президента в число паломников включены 74 участника войны 1941−45 годов.

Текст: «Газета.uz»      0
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:52

Численность занятого в экономике населения составляет 13,4 миллиона

Сегодня, 11:14

Внешнеторговый оборот за полугодие превысил $12 млрд

Сегодня, 11:06

Население Узбекистана превысило 32,3 млн человек

Сегодня, 11:00

LG Electronics делает подарки своим покупателям

Сегодня, 10:00

Производство солнечных водонагревателей запускается в Узбекистане

Сегодня, 09:00

Решение 5G Flexhaul от ZTE поддерживает сетевое разделение и 100G-подключение

Вчера, 15:12

Более 4200 человек оштрафованы в Ташкенте за отсутствие регистрации

5 августа 19:27

«В эффективной налоговой системе льготы не нужны» — Юлий Юсупов

Популярное

Более 4200 человек оштрафованы в Ташкенте за отсутствие регистрации

Саидкамол Ходжаев стал главой «Агробанка»

Пострадавшие в ДТП в Иссык-Кульской области возвращены в Узбекистан

Публичная дипломатия на службе национальных интересов